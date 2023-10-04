الفجيرة جاهزة لاستقبال مونديال بناء الأجسام



الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام (مستر ومسز وورلد) التي تقام في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عن استعدادها الكامل لانطلاق منافسات البطولة التي تقام بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم من كلا الجنسين، وتقام المنافسات يومي «الجمعة» و«السبت»، على أن تنطلق صباح يوم غد بعملية التسجيل والميزان.

وتقام البطولة بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ويترأس اللجنة المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومدير البطولة خليل معروف.

وتفقد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برفقة اللجنة المنظمة، موقع إقامة البطولة في مجمع زايد الرياضي، وأشاد بالجهود المبذولة لإخراج الحدث بشكل لائق وبما يتناسب ومكانة البطولات الرياضية التي تقام في الفجيرة ودولة الإمارات، مؤكداً أن بطولات بناء الأجسام التي تقام سنوياً في الفجيرة وخصوصاً (مستر اند مس وورلد) والتي تعد إحدى أبرز البطولات التي تنظم على مستوى دول العالم في الجوانب الفنية والتنظيمية ومكانة اللاعبين المميزين الذين يشاركون فيها.

بدوره عبر رئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد عن اعتزازه وسعادته بالجاهزية الكاملة لاستقبال البطولة، ومثنياً على جهود فريق عمل اللجنة المنظمة وداعياً الجمهور إلى الاستمتاع بإحدى اقوى البطولات على مستوى العالم، وقال: «تعتبر بطولات بناء الأجسام التي تقام في الفجيرة ومنها البطولة الحالية (مستر اند مس وورلد) نقطة انطلاق الكثير من اللاعبين للانضمام لمنتخبات بلدانهم ومنهم لاعبو منتخبنا الوطني، كما ساهمت منافساتها القوية إلى أن يتأهل أكثر من لاعب للمشاركة في بطولات المحترفين، وأن تنظيم النسخة الثانية يؤكد النجاح الذي حققته النسخة الأولى ويعزز التاريخ المميز للفجيرة في رياضة بناء الأجسام والفيزيك».