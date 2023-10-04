لوف يمتدح ناجلسمان ويعترف بخطأ «قرار الثلاثي»!

برلين (د ب أ)

أثنى يواكيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، على جوليان ناجلسمان، ووصفه بأنه «خيار جيد للغاية» لتدريب المنتخب.

وقال لوف للمدونة الصوتية «شبيلماخر»: «أعرف طريقة تفكيره، لست بحاجة لمنحه الكثير من النصائح حالياً».

وقال لوف إن خلال فترة توليه تدريب المنتخب، من 2006 إلى 2021، والتي توج فيها بلقب كأس العالم 2014، كان على تواصل مع ناجلسمان، الذي درب هوفنهايم ولايبزج وبايرن ميونيخ في هذا التوقيت، ولدى ناجلسمان مهمة إعادة ألمانيا للطريق الصحيح بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم مرتين على التوالي، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي تقام في ألمانيا.

وقال لوف: «إنه يدرك بالفعل ما ينتظره»

ويرى لوف أن ناجلسمان مدرب لديه خبرات عظيمة رغم صغر سنه.

وأضاف لوف: «من المهم للغاية بالنسبة للفريق والاعبين، أن يكون المدرب قادراً على منح لاعبيه الحلول، وهذا بالتحديد الشيء الصحيح الذي يجب فعله في هذا التوقيت».

وأعرب لوف عن أسفه لإخبار أبطال العالم ماتس هوميلز وتوماس مولر وجيروم بواتينج أنهم أصبحوا خارج حسابات المنتخب الوطني.

وقال: «بالطبع لم يكن هذا هو الأسلوب الإنجليزي الأنيق»، مشيراً إلى أن إخطارهم بهذا الأمر داخل غرفة بمقر تدريبات بايرن ميونيخ لم يكن جيداً أيضاً.

وقال: «لقد أعطوني الكثير، مازلت أحبهم لما فعلوه لألمانيا، التزامهم لا يصدق، وكذلك البهجة التي خاضوا بها كل البطولات».

وفي عام 2019، استبعد لوف ثلاثة لاعبين من بايرن ميونيخ وبرر قراره قائلاً إن ألمانيا بحاجة لبداية جديدة. اللاعبون الثلاثة كانوا جزءاً من الفريق الذي ودع بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا من دور المجموعات.

ولم يعد بواتينج بعدها للمنتخب الألماني، بينما عاد هوميلز ومولر للمنتخب في يورو2021، ولكن يعد مولر آخر اللاعبين الثلاثة الذين شاركوا في ألمانيا، وقام هانسي فليك باستدعاء مولر قبل إقالته من تدريب المنتخب الألماني ليحل محل نيكلاس فولكروج.