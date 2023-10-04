منتخب المبارزة في 5 بطولات عالمية خلال أكتوبر

دبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات للمبارزة، في 5 بطولات عالمية كبرى خلال أكتوبر الجاري، عقب مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

وأكد علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن المشاركات العديدة المرتقبة في الفترة المقبلة تجسد إستراتيجية الاتحاد في تأهيل أكبر قدر من اللاعبين وإكسابهم الخبرة اللازمة، وتحسين تصنيفهم العالمي.

وأوضح المرزوقي أن البداية ستكون من خلال مشاركة منتخب «السابر عموم» في بطولة «الستلايت»، المقررة بالكويت، من 12 إلى 18 أكتوبر الحالي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة لحصول اللاعبين على نقاط تصنيفية في ترتيبهم العالمي، ويشارك فيها منتخب الإمارات بـ3 لاعبين و3 لاعبات.

وقال: «كما يخوض منتخب الأيبيه في بطولة الستلايت بكرواتيا، تحت إشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 3 لاعبين ولاعبة واحدة، كما يخوض منتخب الفلوريه بطولة الستلايت في أوزبكستان خلال نفس الفترة بنفس العدد من اللاعبين واللاعبات، ويخوض منتخب الناشئين للسابر بطولة الدوري الأوروبي بالمجر». وأشار إلى أنه عقب العودة من هذه البطولات، سيشارك المنتخب بأسلحته الثلاثة (الفلوريه والأيبيه والسابر) بمختلف الفئات، في دورة الألعاب القتالية بالرياض، من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، ويمثل الإمارات فيها 24 لاعباً ولاعبة.