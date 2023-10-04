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الرياضة

فيفياني: «النمور» سبب حبي لـ «الإمارات»

فيفياني: «النمور» سبب حبي لـ «الإمارات»
4 أكتوبر 2023 19:30

مراد المصري (دبي)

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أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا، أن مواجهة اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، تشكل مباراة خاصة بالنسبة له بعدما سبق له قيادة «النمور»، وقال «أمضيت وقتاً رائعاً هناك واكتشفت الإمارات وأحببتها بسبب تدريبي اتحاد كلباء، الأمر الذي جعلني أرغب بالعودة مرة أخرى للعمل والعيش هنا مرة أخرى».
وأوضح المدرب، أن فريقه يتطور من مباراة إلى أخرى، وقال «لسنا سعداء بالنتائج السابقة، والنادي والجماهير يستحقون نتائج أفضل. نعمل جميعاً منذ أسابيع عدة من أجل تغيير الوضعية الحالية، لا يمكن تغيير جميع الأمور في اللحظة نفسها، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وبالجو العام الموجود حالياً بإمكاننا الوصول للهدف المنشود في نهاية الموسم».
واعتبر المدرب أن التركيز بالمقام الأول هو حصد النقاط أمام اتحاد كلباء، وقال: «جميع المباريات التي نخوضها نعتبرها فرصة لتحقيق النقاط، نحن في مؤخرة جدول الترتيب وبحاجة لأي نقطة، كنا قريبين من ذلك أمام الوحدة، وكذلك قدمنا أموراً إيجابية ضد النصر من وجهة نظري كمدرب».

دوري أدنوك للمحترفين
فريق حتا
فريق اتحاد كلباء
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