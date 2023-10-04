منتخبنا يعانق برونزية قفز الحواجز في «آسياد هانجتشو»



أحمد جمال الدين (هانجتشو)





حصد منتخبنا الوطني للفروسية الميدالية السابعة بمنافسات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، وأهدى فرسان منتخبنا البرونزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع وأصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات، معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية من أجل تشريف رياضة الإمارات في هذا المحفل الرياضي القاري.

وحصد المنتخب السعودي الميدالية الذهبية، فيما توجت قطر بالميدالية الفضية، حيث شهدت المنافسات مستويات متقاربة في جميع مراحل المسابقة سواءً الجولة الأولى التي بلغ ارتفاع الحواجز فيها 140 سم وتأهل خلالها الفرسان بجدارة أو في فعاليات الجولة الثانية بالارتفاع ذاته التي أنهاها رباعي منتخبنا الوطني محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي دون ارتكاب أخطاء، ليصل منتخبنا إلى مرحلة «التمايز» التي ارتفعت فيها مستويات الحواجز إلى 145 سم، وشهدت حسم الميداليات الملونة والمراكز الأولى لمسابقة الفرق.

وحقق منتخبنا الوطني لقفز الحواجز زمناً إجمالياً 120.58 ثانية، فيما حقق المنتخب السعودي 111.83 ثانية، وسجّل منتخب قطر 117.84 ثانية.

وارتفع حصاد الإمارات إلى 7 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية و5 ميداليات برونزية تحققت في 3 ألعاب، هي: الجودو، والدراجات، والفروسية، إذ احتلت الإمارات المركز الخامس عربياً.

وثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق دعم القيادة الرشيدة غير المحدود، وما وفرته من إمكانات وبنية تحتية لفروسية الإمارات، ما مكنها التواجد على منصات التتويج في المحافل القارية الدولية والعالمية،

وقال: منتخب قفز الحواجز حظي بدعم غير محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كما حظي في مشوار نجاحاته المتتالية، وإعداده للمشاركة في هذا المحفل القاري الكبير، بدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، ليثمر هذا الدعم الكبير عن إحراز الميدالية البرونزية في هذا المحفل الآسيوي الكبير، ويعزز ريادة فروسية الإمارات، ورصيد إنجازاتها في المناسبات الكبرى.

وأضاف: لقد كان لهذا الدعم والرعاية والاهتمام الأثر في تأهل فريق فرسان الإمارات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في إنجاز غير مسبوق ليتيح الفرصة لفرسان الإمارات للظهور لأول مرة في مسابقة الفرق بدورة الألعاب الأولمبية، وكذلك مشاركة فرساننا في بطولة العالم التي أُقيمت في أميركا، لتتواصل الإنجازات بتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية.



الحظوظ قائمة

أكد الفارس سالم السويدي أن حظوظ منتخبنا الوطني للفروسية مازالت قائمة لتعزيز حصاد الإمارات بميداليات أخرى في مسابقة الفردي، وقال: قدمنا أداء رائعاً وكنا على قدر المسؤولية بتحقيق الميدالية البرونزية، لكننا كنا نطمح للأفضل، وأتمنى أن نوفق في تعزيز رصيد الإمارات بتتويجات أخرى في المشاركات المقبلة.

نتيجة رائعة

صرح عمر المرزوقي بأن المنافسة لم تكن سهلة بين منتخبات الإمارات وقطر والسعودية، مشيراً إلى انتزاع المركز الثالث يعد نتيجة رائعة في ظل هذه المنافسة القوية، وكان المرزوقي حقق الميدالية الفضية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهي أول ميدالية في تاريخ مشاركات دولة الإمارات بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.