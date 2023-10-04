الأسطورة توتي يرسم البسمة على وجوه الأطفال في «مدينة الشيخ خليفة الطبية»



أبوظبي (الاتحاد)

زار فرانشيسكو توتي، أسطورة كرة القدم الإيطالية، مجموعة من الأطفال الذين يتلقون العلاج في «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في أبوظبي، أحد مرافق الرعاية الصحية الرائدة في أبوظبي والتي تديرها شركة الخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة «بيورهيلث».

وخلال الزيارة، قضى لاعب كرة القدم السابق بنادي روما، وسفير رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقتاً مع صغار المصابين بمرض الثلاسيميا والأمراض المرتبطة بالأورام. ووزع الهدايا، والكرات التي تحمل توقيعه، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال، وشجعهم على متابعة أحلامهم. ونشرت الزيارة البهجة والسعادة للمرضى الصغار وأدخلت في قلوبهم الإلهام والشغف لمحبي كرة القدم بينهم.

وجاءت زيارة فرانشيسكو توتي في أعقاب إطلاق «الحلم الإيطالي»، البرنامج التلفزيوني الواقعي الذي يتيح فرصة العمر لنجم صاعد للعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم في إيطاليا. ويعد البرنامج ثمرة تعاون استراتيجي بين «بيورهيلث» وSTARZPLAY و«إيمج نيشن أبوظبي» ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ويهدف إلى إلهام اللاعبين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض مواهبهم وتحقيق أحلامهم في واحدة من أشهر دوريات كرة القدم في العالم وأكثرها شعبية.

وتم الإطلاق الرسمي لـ «الحلم الإيطالي» مؤخرًا في أبوظبي، بحضور فرانشيسكو توتي إلى جانب شخصيات بارزة، من بينها فرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، وشايستا آصف، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»، لورينزو فنارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ولويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.