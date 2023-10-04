البرغوثي: «القابضة» تتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية لتعزيز شعبية اللعبة محلياً

أبوظبي (الاتحاد)

قال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في «القابضة» (ADQ)، إنّ اتفاقية التعاون متعددة السنوات مع الرابطة الوطنية لكرة السلّة الأميركية (NBA) تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز ودعم المجتمع، والإسهام في تحقيق أثر إيجابي على حياة الناس، مؤكداً أنّ هذا التعاون سيشكل فرصة حقيقية لدعم ممارسة رياضة كرة السلة في المجتمع المحلي من جهة، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رياضة وسياحية جذابة في المنطقة من جهة أخرى.

وأضاف في تصريحات لـ «الاتحاد»: «تهدف القابضة (ADQ) من خلال هذه الشراكة أيضاً إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، خاصة أن لديها سجلاً حافلاً من التعاون مع المؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً في مجال تعزيز الحياة الصحية والأنشطة البدنية للمحترفين والهواة على حد سواء».

وأوضح البرغوثي أن «القابضة (ADQ)، ستعمل بموجب اتفاقية التعاون، على دعم مجموعة متنوّعة من الأنشطة والمبادرات المجتمعية لمحبي رياضة كرة السلّة وتطوير مهارات اللاعبين على مستوى الدولة، ودعم دوري مباريات (NBA) أبوظبي للناشئين، ومركز اللياقة (NBA FIT) وفعاليات المسؤولية المجتمعية والمخيمات الصيفية للشباب»، مشيراً إلى أن رياضة كرة السلة إضافة قيمة على أجندة الفعاليات الرياضية الرئيسة في إمارة أبوظبي، والتي تشمل بطولات الجولف والتنس والجو جيتسو، بالإضافة إلى سباقات الفورمولا-1 وغيرها.

وأكد أن استثمارات إمارة أبوظبي في البنية التحتية للأنشطة الترفيهية مثل الملاعب والساحات ومرافق التدريب الرياضية ذات المستوى العالمي، مكنتها من استضافة مجموعة متنوّعة من المباريات والفعاليات التي تستحق المشاهدة والمتابعة، وعززت تنافسيتها الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن أبوظبي تعد بالفعل وجهة للفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية الكبرى، حيث تحتضن العديد من الفعاليات الحيوية والمعالم السياحية الجاذبة.

وقال: «ما يشهده القطاع السياحي والترفيهي من تطوير ونمو في أبوظبي والإمارات إنما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذه القطاعات وإيمانها بضرورة توفير سبل الرفاه لأفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على مجالات جديدة».

يشار إلى أن كرة السلّة لعبة جماعية يمارسها الشباب في الملاعب والصالات الرياضية والساحات في المدارس والمجتمعات في إمارة أبوظبي، وسائر المدن حول العالم، وتتميز بالعمل الجماعي وروح الفريق، وهي آخذة بالانتشار، ومتاحة للفئات العمرية كافة من كلا الجنسين، كما تسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتنمية روح الفريق، وتحسين اللياقة البدنية لممارسيها.