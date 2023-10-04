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الرياضة

سهيل بن بطي يستعرض «الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031»

سهيل بن بطي يستعرض «الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031»
5 أكتوبر 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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شارك الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، في فعاليات النسخة السابعة من منتدى صناعة الرياضة 2023 في أبوظبي، والذي يقام برعاية دائرة تنمية المجتمع ودائرة الثقافة والسياحة، بحضورعدد من المسؤولين وأكثر من 200 مشارك، لمناقشة وبحث الفرص والحلول للتحديات الحالية التي تواجه الرياضة في المنطقة، وسبل توحيد الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية لتعزيز نمو وتطوير الرياضة في كافة أنحاء منطقة الخليج العربي.
واستعرض الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، خلال الجلسة الأولى في المنتدى الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وأبرز أهدافها ومشاريعها التحولية والاستراتيجية وكيف ستسهم الاستراتيجية الجديدة في إحداث نقلة نوعية للرياضة الإماراتية من أجل الوصول إلى العالمية لمواكبة التحولات الكبيرة في مجال الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي، مما أسهم في تحول الرياضة إلى واحدة من أكبر الصناعات حول العالم، باعتبارها واحدة من أبرز ركائز التنمية البشرية والاقتصادية.
وقال: «تُعد الاستراتيجية ثمرة جهود متضافرة بين الهيئة العامة للرياضة وشركائها وقد تم تطويرها بعد دراسة شاملة للواقع الرياضي لدولة الإمارات، وفقاً لأفضل الدراسات والتجارب والممارسات العالمية لتكون ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية خلال المرحلة المقبلة».

الهيئة العامة للرياضة
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أبوظبي
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