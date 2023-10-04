منتخب المواي تاي يواصل عروضه القوية في بطولة العالم للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

نجح منتخبنا الوطني للمواي تاي في مواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في مدينة أنطاليا بتركيا، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، وسط مشاركة منتخبات أكثر من 100 دولة.

واستطاع نجوم منتخبنا الواعدون تقديم مستويات عالية وأداء فني قوي قادهم للتألق وتحقيق النتائج الإيجابية المميزة والانتصارات المهمة، ابتداء من دور الـ 32، وصولاً للتأهل للأدوار المتقدمة، الأمر الذي عكس التطورات الكبيرة التي تقطعها اللعبة ومدى نجاح برامج وخطط الاتحاد في تأهيل اللاعبين والمنتخبات للاستحقاقات العالمية الكبرى.

ونجح 6 لاعبين في حسم مواجهات نصف النهائي والتأهل للأدوار النهائية من البطولة العالمية للمواي تاي، حيث تفوق لاعبنا عماد يوسف على الكازاخستاني اليا بلانتيوف وتأهل إلى نهائي وزن 75 كجم، كما فاز خالد مفيد على النمساوي تيم بيترز في نصف النهائي وتأهل إلى نهائي وزن 81 كجم، بجانب فوز لاعبة المنتخب زينب بوحمادة على السويدية إيمليا كوفسو وتأهلت لنهائي وزن 57 كجم، كما تأهل رافي رمزي إلى نهائي وزن 86 كجم بعد الفوز على الإيراني كيراش أحمدي في نزال نصف النهائي، فيما تمكن لاعبنا محمد مرضي من تحقيق فوز مهم على المغربي محمد ياس في نصف النهائي ونجح في حسم التأهل إلى نهائي وزن 67 كجم، كما تأهل إلى نهائي وزن 52 كجم اللاعب الواعد سعيد عبدالله أحمد.

في المقابل تأهل نجوم منتخبنا الواعدون، وهم: مريم العليلي إلى نصف نهائي وزن 46 كجم، منصور المنصوري إلى ربع نهائي وزن 50 كجم، عزيز الحمادي إلى ربع نهائي وزن 44 كجم، محمد كريم إلى ربع نهائي وزن 48 كجم، أحمد وسيم إلى ربع نهائي وزن 38 كجم، عصام أمين إلى ربع نهائي وزن 48 كجم، جاسر أحمد إلى ربع نهائي وزن 60 كجم، بشار أحمد إلى ربع نهائي وزن 54 كجم، في حين ضمن كل من: سلامة الجنيبي برونزية وزن فوق 75 كجم، وعبدالله الحوسني برونزية وزن فوق 91 كجم.

من جهته أكد ياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي والكيك بوكسينج، رئيس بعثة المنتخب، أهمية مواصلة منتخبنا جهوده وعطاءات لاعبيه من أجل العودة إلى أرض الوطن بالميداليات الذهبية والإنجازات المهمة لرياضة مواي تاي الإمارات، معرباً عن فخره بالمستويات القوية التي قدمها أبطال المنتخب أمام نجوم منتخبات عالمية كبيرة، ما يؤكد ويعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها مواي تاي الإمارات في المحافل العالمية الكبرى.

وقال: «تشهد البطولة مستويات قوية وتنافسية غير مسبوقة من قبل اللاعبين المشاركين الذين يمثلون منتخبات أكثر من 100 دولة، معرباً عن ارتياحه الكبير للنتائج التي يحققها منتخبنا الوطني في البطولة ونجاحهم بتأهل 6 لاعبين للأدوار النهائية والحصول على برونزيتين حتى الآن وما تمثله من مكسب مهم في المرحلة الحالية».

وتابع: «فخورون بالتمثيل المميز للمواي تاي ورياضة الإمارات بصفة عامة في الكرنفال العالمي، وما تعاصره من مرحلة مميزة في مسيرتها الطموحة للإنجازات في الاستحقاقات الدولية الكبيرة، مشيداً بأداء لاعبينا والجهاز الفني والإداري للمنتخب ودورهم في تحقيق المشاركة الناجحة».

وأضاف: «ما ترونه على أرض الواقع ما هو إلا ثمرة دعم وتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ومتابعة واهتمام طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، ودورهم الكبير في تشجيع المنتخب للوصول لأعلى المراتب في البطولة العالمية».

مستوى متميز

خطف منتخبنا الأضواء في البطولة العالمية للمواي تاي بنتائجه المميزة وأدائه الكبير أمام لاعبي منتخبات عالمية لهم باع طويل في مسيرة اللعبة، بيد أن التزامهم الكبير وانضباطهم في مواجهتهم لنخبة أبطال المنتخبات العالمية، قادهم لمراتب متقدمة ومتميزة.