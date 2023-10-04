«الجو جيتسو» يُدشِّن مشوار البحث عن الذهب في «الآسياد»

هانجتشو (وام)

تنطلق، صباح اليوم، منافسات الجو جيتسو في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة بمدينة هانجتشو الصينية، بمشاركة مختلف دول آسيا.

ويخوض منتخبنا الوطني للجو جيتسو، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، المنافسات في الأوزان الأربعة المعتمدة للرجال، وهي 62، و69، و77، و85 كجم، وكذلك في الأوزان الأربعة المعتمدة للسيدات وهي 48، و52، و57، و63 كجم، بواقع 8 لاعبين، و8 لاعبات.

وكانت إجراءات الوزن الرسمية قد أقيمت للأوزان الثلاثة التي ستشارك في المنافسات اليوم، وهي 48 كجم للسيدات، و62 و69 كجم للرجال، بصالة المنافسات في القرية الأولمبية، تحت إشراف حكام البطولة المعتمدين، ونجح لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني في اجتيازها بنجاح، والحصول على بطاقة المشاركة، إيذاناً بدخول المنافسات التي ستقام على مدار 3 أيام. وسيبدأ كل من بلقيس الهاشمي وحمدة الشكيلي في وزن 48 كجم، وخالد الشحي وخالد اسكندر في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي، وسلطان جبر في وزن 69 كجم، منافسات اليوم الأول.

وحرص كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس البعثة، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، على حضور إجراءات الوزن الرسمية، ودعم اللاعبين.

وعلى صعيد آخر، حضر كل من فهد علي الشامسي وطارق البحري الاجتماعات الآسيوية التحضيرية للمنافسات على ضوء منصبيهما في الاتحاد القاري.

من ناحيته، أكد اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن الصين تقدم دورة نموذجية من حيث التنظيم والحضور الجماهيري والاستضافة، بما ينعكس إيجاباً على المنافسات الفنية التي من المتوقع أن تكون قوية للغاية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في آسيا.

وأشاد بانايوتوس بجهود الإمارات لنشر اللعبة، وقال: «الفضل يعود للإمارات وقيادتها وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، للنهضة الكبيرة التي تشهدها اللعبة في آسيا التي أصبحت أهم قارات العالم حالياً من حيث نمو وتطور رياضة الجو جيتسو، ويسعدني أن أقول إنه بعد نجاح الاتحاد الآسيوي في اعتماد اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية، هناك جهود من الاتحادات القارية الأخرى للاستفادة من التجربة الآسيوية واعتماد اللعبة في الألعاب القارية أسوة بالنموذج الآسيوي».

وتوقع أن تكون منافسات الجو جيتسو في هذه الدورة هي الأقوى والأكثر تنافسية، في ظل حضور كل الدول بأفضل لاعبيها، بعد الاستعدادات القوية من الجميع، حرصاً على الصعود لمنصات التتويج.

وعن مشاركة منتخب الإمارات في البطولة، قال: «منتخب الإمارات رقم صعب في كل بطولة يشارك فيها، ويجب أن نعترف بأن كل المنتخبات الأخرى استعدت بشكل مثالي، وسوف نرى ما ستسفر عنه المنافسات اعتباراً من اليوم».

وأكد محمد السويدي، لاعب منتخبنا الوطني في وزن 69 كجم، أنه سيتعامل مع المنافسات «بالقطعة»، وأن أهم نزال بالنسبة له سيكون النزال القادم، وأنه لن يسبق الأحداث بالتفكير في الأدوار النهائية قبل تجاوز الأدوار التمهيدية، مؤكداً أن كل نزال سوف يكون صعباً، في ظل النهضة الكبيرة والتطور الملحوظ للعبة في قارة آسيا.