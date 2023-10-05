سان جيرمان يعيش كابوس «رباعية العار»!

باريس (أ ف ب)



واصل مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب» انطلاقته المثالية، عندما حسم قمة المجموعة السابعة أمام مضيفه وشريكه السابق لايبزج الألماني في مصلحته 3-1، وأكرم نيوكاسل الإنجليزي وفادة ضيفه باريس سان جيرمان بفوز كبير 4-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المباراة الاولى، حقق مانشستر سيتي فوزه الثاني توالياً، بفضل تألق مهاجمه «البديل» الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي سجل الهدف الثاني «84»، وصنع الثالث للبلجيكي جيريمي دوكو «92»، بعدما افتتح فيل فودن التسجيل «25»، وأحرز البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض «48».

وعاد مانشستر سيتي إلى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل صفر-1 في كأس الرابطة المحلية الأربعاء الماضي، عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري، عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.

وهي المرة الأولى التي يُهزم فيها «السيتي» مرتين متتاليتين منذ يناير الماضي.

وكان الفريقان قد التقيا الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، وفرض لايبزج التعادل على أرضه 1-1 ذهاباً، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة بسباعية نظيفة إياباً في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند حينها.

وكان الفريق الإنجليزي الأعلى كعباً هذه المرّة أيضاً، وتربّع على صدارة ترتيب المجموعة مع 6 نقاط أمام شريكه السابق لايبزج الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وفي المجموعة نفسها، تعادل «الجريحان» النجم الأحمر بلجراد الصربي مع يونج بويز السويسري بهدفين لكل منهما.

وأكرم نيوكاسل وفادة ضيفه باريس سان جيرمان، عندما تغلب عليه 4-1 على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل الباراجوياني ميجل ألميرون «17»، ودان بورن «39»، وشون لونجستاف «50» والسويسري فابيان شار «91» أهداف نيوكاسل، والفرنسي لوكا هرنانديز «56» هدف سان جيرمان.

واستغل نيوكاسل خوضه لمباراته الأولى على أرضه في المسابقة القارية العريقة منذ 20 عاماً، على أكمل وجه، وحقق فوزاً مستحقاً انتزع به صدارة المجموعة من ضيفه، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط مقابل ثلاث للأخير.

وهو الفوز الرابع توالياً لنيوكاسل في مختلف المسابقات، فيما تعثر سان جيرمان للمرة الثانية، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام كليرمون فيران في الدوري الفرنسي.

وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو «إنها أمسية رائعة، واللاعبون لم يخيبوا الأمل، كان الأمر رائعاً والملعب جميلاً قبل المباراة وبعدها، اللاعبون قدموا مستوى جيداً».

وأضاف «كانت لنا فتراتنا في المباراة، وكان لباريس سان جيرمان فترات، لكننا نجحنا في استغلال الفرص التي سنحت أمامنا وترجمناها إلى أهداف».

وانتهت القمة الثانية في المجموعة بين بوروسيا دورتموند وميلان بالتعادل السلبي على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، وهي النقطة الاولى للفريق الألماني، فيما كسب ميلان الثانية.

واحتفل برشلونة الإسباني بمئوية مدربه تشافي هرنانديز على أفضل وجه، بتحقيقه الفوز الثاني توالياً وهذه المرة على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بهدف ضمن المجموعة الثامنة.

ويدين «البلاوجرانا» الذي أكمل الثواني الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد غافي ببطاقة صفراء ثانية «92»، بهذا الفوز الثمين الذي رفع به رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، إلى هدف البديل فيران توريس «45+1» الذي دخل في الدقيقة 34 مكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي خرج مصاباً.

أما بورتو، يحتلّ حالياً المركز الثاني مع ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دانييتسك الأوكراني الفائز على أنتورب البلجيكي 3-2.

وكان برشلونة استهل مغامرته القارية، بفوز ساحق على رويال أنتويرب بخماسية نظيفة، لكن مواجهة بورتو كانت معياراً لـ «الكاتالونيين» في امتحان العودة إلى المستوى المرجو.

وفي المجموعة نفسها، قلب شاختار دانييتسك الطاولة على مضيفه رويال أنتويرب، وعاد من خسارة بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2، وتقدّم رويال أنتويرب بهدفي أرينور مويا وميشيل أنج باليكويشا، ولكن الضيف الأوكراني نجح في تسجيل «ريمونتادا» بثنائية دانيلو سيكان، وهدف ياروسلاف راكيتسكي، فحقق أول ثلاث نقاط له واحتل المركز الثالث، فيما تذيل رويال أنتويرب الترتيب من دون رصيد.

وقاد المهاجم الدولي ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد الهولندي بتسجيله ثنائية الفوز 3-2 على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47، بعدما أضاف الفرنسي أنطوان جريزمان الثاني «45+4»، فيما سجل ماريو هيرموسو «7 خطأ في مرمى فريقه» والسلوفاكي دافيد هانتشكو «34» هدفي فينورد.

وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد، بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط، وانتزع الصدارة بفارق الأهداف أمام لاتسيو الإيطالي الفائز على مضيفه سلتيك الأسكتلندي 2-1، وبفارق نقطة واحدة أمام بطل الدوري الهولندي الذي مني بخسارته الاولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.

وفي المجموعة ذاتها، انتزع لاتسيو فوزاً قاتلاً من مضيفه سلتيك 2-1، وبكر سلتيك بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثانية عشرة عبر مهاجمه الدولي الياباني كيوجو فوروهاشي، لكن لاتسيو أدرك التعادل بعد 17 دقيقة، بواسطة لاعب وسطه الدولي الأوروجوياني ماتياس فيسينو «29»، قبل أن يخطف مهاجم برشلونة وروما الدولي الإسباني السابق بيدرو هدف الفوز لفريق العاصمة في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.