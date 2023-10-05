فيوتشر يكمل عقد «السوبر المصري»



القاهرة (د ب أ)

أكمل فيوتشر عقد فرق السوبر المصري، وذلك عقب خسارة إنبي أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، والفرق الأربعة هي الأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي، وبيراميدز صاحب المركز الثاني، إلى جانب سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وتقام البطولة في أبوظبي من 23 إلى 28 ديسمبر القادم.

وخسر إنبي أمام الأهلي بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر.

وقال فيوتشر عبر مركزه الإعلامي، إنه مع خسارة إنبي في نصف نهائي كأس مصر، ضمن فيوتشر المشاركة في السوبر المصري، بصفته رابع الدوري المصري، بدلًا من بطل كأس مصر الذي سيكون أحد الفرق المشاركة فعلياً في السوبر المصري بنظامه الجديد. ويشارك في البطولة كل من بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر يشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين أخريين يتم اختيار فريق بناء على مركزه في الدوري.