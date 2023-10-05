إنريكي يرفض الاعتراف بالذنب في «الليلة السوداء»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تأهب استاد «سانت جيمس بارك» معقل نيوكاسل يونايتد، لأن يعيش أول سهرة له في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بمناسبة الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة، بعد أكثر من عشرين عاماً، وتحديداً منذ مارس 2003» على ذكرى آخر خروج من البطولة.

واختلف الوضع هذه المرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ استطاع نيوكاسل أن يكشر عن أنيابه، من أول فرصة لاحت له في أول ربع الساعة من المباراة، ولم يكتف «الماجبايس» بهدف ولا اثنين ولا حتى ثلاثة، وإنما أمطر شباك الدولي الإيطالي دوناروما حارس سان جيرمان بأربعة أهدف، مقابل هدف «يتيم» لسان جيرمان الذي تعرض لعملية «أهانة وإذلال ومهانة» على حد قول موقع «جول العالمي».

وعاش الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للباريسي «ليلة سوداء»، وكان في حالة غضب شديدة طوال سير المباراة، ومع كل هدف يسجله «الماجابيس»، مبدياً دهشته من جراء رد الفعل البطيء للاعبيه، وعدم سماعهم لتعليماته وتوجيهاته، وأيضاً عدم قدرتهم على قلب النتيجة، أو حتى التعادل لحفظ ماء الوجه.

وتوقع الموقع أن يعيش سان جيرمان حالة «أزمة» رسمياً بعد هذه «الانتكاسة الجديدة»، في تلك المسابقة الأوروبية الكبرى، وهي بالمناسبة أكبر هزيمة، يتعرض لها الفريق في دور المجموعات بدوري الأبطال في عهد «الإدارة القطرية» للنادي.

وشدّد الموقع على أن «التكتيك» الذي انتهجه إنريكي يحمل الكثير من المخاطرة والمجازفة، وكان سبباً في هذه الهزيمة الثقيلة، إذ إنه لعب بطريقة هجومية 4-2-4، على أمل مباغتة مضيفه، ولم يفكر على الإطلاق طوال المباراة، على أن يغير هذه الطريقة، فكانت الكارثة. وقال الموقع إن إنريكي كان «مخطئاً» بل «مذنباً»، ولكنه لم يشأ أن يقر بذلك ويعترف، بخطأه، عندما سُئل بعد المباراة عن تلك الطريقة التي لعب بها واختياراته، وكان رده: لا عيب في الطريقة، والتكتيك لا يشوبه شائبة، وإذا أعيدت المباراة مرة أخرى سألعب به.

ووجهت إليه «قناة بلوس» الفرنسية سؤالاً يتعلق بعدم إدخاله أي تعديل في الشوط الثاني على الطريقة أو تكتيك اللعب، خاصة أنه كان من الواضح فشلها في الشوط الأول، فأجاب قائلاً: لم أغير طريقة اللعب بأربعة مهاجمين، لأنني أعتقد أنها كانت الأفضل في المباراة وما زلت مصراً على هذا الاعتقاد.

وأكد إنريكي أن قرارته كلها كانت صائبة، ولكنه قال في الوقت نفسه: ليس هذا سان جيرمان الذي أريد رؤيته، إنه أمر صعب على المدرب، لأن وضعنا لم يكن جيداً، ومع ذلك أرى أن النتيجة لم تكن عادلة تماماً، بل مبالغ فيها، ولكني على أية حال أهنئ نيوكاسل الذي لعب مباراة جيدة.

بينما اعترف المدافع الباريسي لوكاس هيرنانديز، ولاعب الوسط دارين زئير إيمري بأنه كانت هناك أخطاً كثيرة، ويتعين تصحيحها في المباريات المقبلة.