«غير محدد المعالم».. الصحافة العالمية تسخر من أداء مبابى



أنورإبراهيم (القاهرة)

أشادت الصحافة الإنجليزية بالأداء الرائع والفوز المستحق 4/1 الذي حققه نيوكاسل يونايتد في ملعبه «سانت جيمس بارك» على باريس سان جيرمان في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» كما وصفت بعض الصحف الإسبانية ماحدث بأنه «خطرحقيقي» يواجه مسيرة سان جيرمان في هذه البطولة.

وعادت البسمة إلى الكرة الإنجليزية، بعد سقوط أرسنال أمام لانس ومانشستر يونايتد أمام جلطة سراي، وكان ذلك بفضل مانشستر سيتي الذي نجح في الفوز على لايبزج 3/1، ونيوكاسل يونايتد على سان جيرمان 4/1. وعزفت الصحافة الإنجليزية أحلى الأنغام بعد هذين الفوزين الكبيرين، وخصت «الماجبايس» بالنصيب الأكبرمن الإطراء والمديح. وكتبت صحيفة تلجراف تقول: الأبطال المحليون أنجزوا المهمة بنجاح وركزت الصحيفة على الهدفين الرائعين اللذين سجلهما دان بورن وسين لونجستاف اللذين ينحدر أصلهما من نيوكاسل أو ضواحيها.

وتصدرت صور هذين النجمين المحليين الصفحة الأولى لصحيفة الجارديان وقالت عنهما: بورن ولونجستاف يقودان نيوكاسل نحو الفوز الكبيرفي سهرة رائعة بملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل. ووصفت «ذا صن» نيوكاسل بأنه فريق ساحر، بينما كانت الديلي ميرور أكثر قسوة على سان جيرمان وقالت إن نيوكاسل أجهز عليهم وجعلهم يلقون السلاح وأبطل مفعول كليان مبابى في فوز مهم بدوري الأبطال.

كما وجدت الهزيمة الثقيلة للباريسيين صداها في الدول الأوروبية الأخرى وبوجه خاص إسبانيا، حيث كتبت ماركا عبر موقعها الألكتروني مقالاً تنتقد فيه بشدة التكتيك الذي إنتهجه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني في المباراة وقالت إن باريس تلقى «ضربة تاريخية» وأصبح في «خطر» شديد بالنسبة لبقية مباريات هذه البطولة.

وركزت «آس» على الدرجات السيئة والضعيفة التي منحتها الصحافة الفرنسية للاعبي سان جيرمان وبوجه خاص كيليان مبابى بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، أما صحيفة موندو ديبورتيفو، قالت تحت عنوان «غير محدد المعالم»: تلك هى الكلمة التي إستخدتنها الصحيفة لوصف أداء مبابى، وأضافت قائلة: لقد نجح نيوكاسل في تحطيم سان جيرمان، بينما قالت صحيفة سبورت إن نيوكاسل دمّر باريس.