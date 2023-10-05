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الرياضة

منتخب اليد يعود إلى المباريات بعد 615 يوماً

منتخب اليد يعود إلى المباريات بعد 615 يوماً
5 أكتوبر 2023 11:43

 
رضا سليم (دبي) 

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يخوض منتخب كرة اليد مباراة ودية أمام عُمان، الجمعة، بمدينة العين، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتقام في قطر من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري، وتعد المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب، بعد 615 يوماً، حيث إن آخر مباراة لعبها 28 يناير 2022، أمام عُمان على المركز التاسع، في البطولة الآسيوية بالسعودية، وانتهت لمصلحة «أبيض اليد» 27-24.
ويخوض المنتخب ودية أخرى مع عُمان أيضاً السبت، على أن يواصل التدريبات حتى 11 أكتوبر، ويتوجه إلى الدوحة بعدها بثلاثة أيام، على أن يخوض ودية ثالثة أمام قطر قبل بدء المنافسات.
ويحدد الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي برستوفاك، القائمة النهائية للاعبين المشاركين في التصفيات، حيث يتم تسجيل 18 لاعباً مع المنتخب، طبقاً للنظام الآسيوي والدولي. 
ويدشن منتخبنا مشاركاته في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية 18 أكتوبر، ضمن المجموعة الأولى، وتضم أيضاً قطر والسعودية والهند والصين، فيما يلعب مباراته الثانية 19 أكتوبر أمام الصين، ويحصل على راحة، ويعود للقاء قطر 21 أكتوبر، والسعودية 22 أكتوبر، والهند 24 أكتوبر، مع نهاية الدور الأول للتصفيات.
وتعد التصفيات الأولمبية بوابة تجهيز المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 لكرة اليد بالبحرين، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج
من ناحية أخرى، تعود المنافسات إلى ملاعب اليد الجمعة، مع انطلاق كأس الإمارات، ثالث بطولات الرجال، بعد السوبر وكأس الاتحاد، وتشهد ضربة البداية مباراتين، يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، بصالة مكتوم بن محمد، والنصر مع الجزيرة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في افتتاح المجموعة الأولى، فيما يلتقي السبت الشارقة مع دبا الحصن، بصالة الشارقة، ومليحة مع العين، بصالة المدام ضمن المجموعة الثانية.

كرة اليد
الإمارات
عمان
أولمبياد باريس 2024
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