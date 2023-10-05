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الرياضة

فلوميننسي إلى نهائي كأس ليبرتادوريس

فلوميننسي إلى نهائي كأس ليبرتادوريس
5 أكتوبر 2023 12:14

بورتو أليجري (أ ف ب) 

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أصبح فلوميننسي البرازيلي أول طرف يبلغ نهائي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم، بفوزه على مواطنه إنترناسيونال بورتو أليجري 2-1 في إياب الدور نصف النهائي.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو انتهت بالتعادل 2-2.
افتتح بورتو اليغري التسجيل بواسطة رأسية الأرجنتيني جابريال ميركادو «9».
بيد أن فلوميننسي قلب الأمور في مصلحته في الدقائق العشر الأخيرة، عندما أدرك له الشاب جون كينيدي التعادل «81»، قبل أن يمنحه المخضرم جرمان كانو الفوز قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.
ويلتقي فلوميننسي في النهائي المقرر في 4 نوفمبر على ملعب ماراكانا، الفائز في مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني مع بالميراس البرازيلي، علماً بأن الأخيرين سيلتقيان إياباً في ساو باولو «الخميس»، بعد انتهاء مباراة الذهاب في بوينوس ايرس بالتعادل السلبي.
يذكر أن الفائز بكأس ليبرتادوريس يمثل قارة أميركا الجنوبية في بطولة العالم للأندية المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل.
وسبق لفلوميننسي أن بلغ نهائي ليبرتادوريس مرة واحدة في تاريخه، وكان ذلك عام 2008 عندما خسر أمام ليجا ديبورتيفا أونيفرسيتاريا الإكوادوري بركلات الترجيح.

كأس ليبرتادوريس
فلومينينسي
إنترناسيونال
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