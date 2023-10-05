«الزعيم» و«الملك» يصنعان «البداية التاريخية» في «الأبطال»



سلطان آل علي (دبي)



انتهت الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، بفوز العين والشارقة على أهال التركمانستاني والفيصلي الأردني، ليعزز ممثلا كرة الإمارات ترتيبهما في مجموعاتهما ويحققا رقماً تاريخياً.

وتعد هذه أفضل انطلاقة وبداية بتاريخ الأندية الإماراتية في المسابقة «النسخ التي شهدت أكثر من فريقين» منذ 2003، حيث حقق العين والشارقة معاً 10 نقاط من أصل 12 متاحة، أي ما يوازي 83% من النقاط الممكنة، وهو ما لم يحدث إطلاقاً للأندية الإماراتية على مدى مشاركاتها خلال الـ20 سنة الماضية.

ويملك العين «العلامة الكاملة» في صدارة مجموعته، بالفوز على باختاكور بثلاثية في طشقند، وأهال 4-2 في مدينة العين، ويلتقي الفيحاء في المواجهة القادمة، فيما حصد الشارقة نقطة ثمينة من السد في الدوحة، وتفوق على أرضه أمام الفيصلي بهدف، ويلتقي ناساف الأوزبكي متصدر المجموعة في الجولة القادمة.

وبالعودة إلى النسخ السابقة، فإنّ «نسخة 2004» كانت محتفظة بالبداية الأفضل لمدة من الزمن، وشارك آنذاك الوحدة والشارقة من دور المجموعات في البطولة، واستطاعا أن يجمعا 8 من أصل 12 نقطة، خلال جولتين بنسبة 67% من النقاط المتاحة، وفاز الشارقة على الشرطة العراقي بهدفين، وتعادل مع الهلال سلبياً، أما الوحدة فقد تعادل مع السد سلبياً، وانتصر على القوة الجوية العراقي بثلاثية، وتصدّر الفريقان مجموعتيهما، قبل أن يخرجا من الدور التالي.



كما تعد «نسخة 2014» ضمن الأفضل من ناحية انطلاقة أندية الإمارات، فقد حققت أندية الجزيرة والعين وشباب الأهلي 61% من النقاط المتاحة حينها، وكانت المحصلة تضم 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة خلال جولتين، ليكون إجمالي النقاط المحققة هو 11 من أصل 18 نقطة، منها 6 نقاط للجزيرة الذي تغلب على الريان القطري والشباب السعودي.



العين.. قوة هجومية كاسحة

يعد العين ثالث أقوى هجوم في «الأبطال»، بعد مرور جولتين، بمجموع 7 أهداف، سجلها على باختاكور وأهال، ولا يتفوق عليه أحد من غرب القارة إطلاقاً، وهو يأتي بعد أوراوا الياباني وإنتشون الكوري الجنوبي الذي سجل كل منهما 8 أهداف.

ويملك العين رقماً متميزاً واستثنائياً على مستوى صناعة الفرصة الكبرى، والمحققة للتسجيل، فهو الوحيد الذي تجاوز 10 فرص محققة، بل وصل عدد الفرص التي صنعها إلى 14 فرصة بمعدل 7 فرص كل مباراة، ويأتي بعده بفارق يقترب من الضعف، أندية النصر السعودي وبوهانج وإنتشون من كوريا الجنوبية، وصنع كل فريق 8 فرص محققة للتسجيل.

وهذا يدل على قدرات «الزعيم» الهجومية الكاسحة مقارنة بالمنافسين في المجموعة، ولكن في الوقت ذاته، تظهر السلبية في قلة التركيز والرعونة أمام المرمى واستغلال الفرص، حيث يعد العين كذلك أكثر الأندية إضاعة للفرص المحققة للتسجيل بواقع 10 فرص «7 منها أمام أهال»، أي أن نسبة استغلاله للفرص المحققة بالمجمل هي 29% فقط، ويأتي بعده النصر بـ7 فرص ضائعة من 8، ثم بوهانج ستيلرز الذي أضاع 6 فرص.

ويتفوق «الزعيم» كذلك في معدل التسديدات، حيث لا يوجد فريق في آسيا سدد أكثر منه خلال جولتين بمجموع 40 تسديدة، كما أنه لا يوجد فريق سدد على المرمى أكثر منه، بواقع 20 تسديدة خلال مباراتين، أي أنّ دقة التسديد لديه هي 50% من الإجمالي.

وكل هذه الأرقام الهجومية المخيفة تعكس عمل المدرب شرودر مع الفريق، وقدرات اللاعبين الكبيرة على المستوى الهجومي، مما يجعل العين في الوقت الحالي أبرز هجوم في القارة، بقيادة لابا كودجو في منافسة مع النصر السعودي الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

أفضل بداية لأندية الإمارات بعد جولتين



«نسخة 2023 -2024»: 10 من 12 نقطة «العين والشارقة»

«نسخة 2004»: 8 من 12 نقطة «الوحدة والشارقة»

«نسخة 2014»: 11 من 18 نقطة «الجزيرة والعين وشباب الأهلي»

«نسخة 2012»: 14 من 24 نقطة «النصر والجزيرة والشباب وبني ياس»

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