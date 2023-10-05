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الرياضة

منتخب الكاتا يتجمع بصالة الشارقة

منتخب الكاتا يتجمع بصالة الشارقة
5 أكتوبر 2023 13:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يبدأ منتخب الكاتا تجمعه يوم السبت، بصالة نادي الشارقة «فرع الحزانة»، تلبية لدعوة اتحاد الجودو للأندية الأعضاء، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للكاتا التي ينظمها الاتحاد، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بصالة جامعة السوربون في أبوظبي 28 و29 أكتوبر الحالي، بعد أن تقدمت 31 دولة للمشاركة حتى الآن، من بينها المنتخبان السعودي والجزائري، ويتم خلال التجمع الأول اختيار المنتخب المشارك في البطولة المقبلة.
من جانب آخر، بدأت استعدادات مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، للمشاركة في العديد من البطولات العربية والخليجية المقبلة، ومنها البطولة العربية التي تقام في تونس خلال نوفمبر المقبل، وتعقبها استضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة في الفجيرة اعتباراً من 14 إلى 20 نوفمبر، والبطولة العربية لأندية الرواد والرجال والسيدات والشباب والشابات في النصف الأول من ديسمبر بالعاصمة المغربية الرباط، وفي قائمة المشاركة دورة الخليج الأولى لشباب الجودو.
وانتهت اللجنة الفنية من اختيار منتخب الشابات المشارك في البطولة العربية بتونس، حيث تغادر البعثة 5 نوفمبر، وتضم المدربة نوال محمد، واللاعبتين عايشة أمين مبارك في وزن تحت 52 كجم، وريان سبيل عبدالله في وزن تحت 48 كجم.

 

 

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