«خيبة» مبابي و«أشباح» برشلونة!

عمرو عبيد (القاهرة)



نشرت بعض الصحف الإنجليزية فوق أغلفتها تصريحات يورجن كلوب التي طالب فيها بإعادة مباراة فريقه ليفربول أمام توتنهام، بعدما وُصف بـ«مهزلة الفار»، إلا أنها توارت في كثير من الصحف خلف «الانتصار التاريخي» الذي حققه نيوكاسل على حساب باريس سان جيرمان، في الجولة الثانية من دوري مجموعات «الشامبيونزليج»، وتهكّمت «ذا تايمز» على النجم الفرنسي، كليان مبابي، بقولها: أين كان وقتما «سحق» نيوكاسل فريقه في «ليلة سعيدة»؟!

وقالت «ديلي ميل» إن «الماجبيز» عاش ليلة غير عادية في «أرض الأحلام» أو ربما فوق القمر، بعد انتصاره «الرُباعي» الذي أذل به «الفريق الباريسي» ودمّره بقوة لا مثيل لها، ووصفت «أي سبورت» الفريق الإنجليزي بـ«البطل المحلي»، أما «تيلجراف» فكتبت أن «الفتيان الإنجليز» تركوا نجوم باريس أصحاب الأسماء الرنانة في حالة «يُرثى لها»، وتحدثت «ميرور» عن الإهانة التي وجهها نيوكاسل إلى مبابي ورفاقه، وعنونت «ستار سبورت» غلافها بـ«النهر يمد أبناءه بالحياة».

وفي فرنسا، كانت الصدمة هائلة، حيث خرج غلاف صحيفة «ليكيب» بعنوان «خيبة الأمل» مع صورة تحمل الحزن الكبير لمبابي، في حين منحت «لو فيجارو» تقييماً للفريق لم يتجاوز إجمالاً 3-10، وقالت إن مبابي لم يكن له وجود على الإطلاق في المباراة، بينما ارتكب ماركينيوس الأخطاء المعتادة، بينما أشارت إلى أن زايري إميري حاول كثيراً واجتهد قدر الإمكان، وكتبت بعض التقارير الفرنسية أن «فريق الأمراء» أخفق في اختباره الحقيقي الأول بدوري الأبطال.



ورغم احتفاء الصحف الإسبانية بفوز بلدها بتنظيم كأس العالم «المُشترك» عام 2030، وهو ما وصفته «ماركا» بـ«أفضل مونديال» سيتم تنظيمه عبر التاريخ، إلا أن فوز برشلونة خارج الديار أمام بورتو كان حدثاً مهماً، خاصة في الصحف الكتالونية، حيث عنونت «موندو ديبورتيفو» غلافها بالقول «ليلة التخلُّص من الأشباح»، في إشارة إلى وضع حد للذكريات السيئة للفريق في بطولات أوروبا خلال السنوات الماضية، أما «سبورت» فكتبت عن «عودة سمكة القرش»!

وفي إيطاليا، تباينت ردود الفعل بعد فوز لاتسيو عبر «الريمونتادا» التي حوّلت تأخره أمام سيلتيك بهدف إلى انتصار بهدفين، وكتبت «كورييري ديللو سبورت» عن «القديس بيدرو»، بعدما سجّل النجم الإسباني «العجوز» ذو الـ36 عاماً هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، بينما ترى «لاجازيتا» أن ميلان «خارج الخدمة»، بعد تعادل سلبي جديد في «مجموعة الموت».

