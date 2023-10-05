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الرياضة

وافية المعمري تدخل تاريخ «الآسياد»

وافية المعمري تدخل تاريخ «الآسياد»
5 أكتوبر 2023 14:14

 
أبوظبي (الاتحاد)

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دخلت وافية المعمري لاعبة المنتخب ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، بعدما نجحت في تقديم أداء استثنائي وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، في المباراة التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية ضمن منافسات شطرنج الفرق لـ «الأسياد».
وشهدت المباراة بين بطلة الإمارات للسيدات، وبطلة آسيا منافسة قوية، وصلت إلى 171 نقلة بين اللاعبتين، واستغرقت 5 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية من اللعب المتواصل، لتدخل المباراة وطرفاها تاريخ «الآسياد» بوصفها المباراة الأطول زمناً على مدى تاريخ الدورة على مستوى كل الألعاب وليس الشطرنج فحسب، والتي فاقت ألعابًا أخرى تشتهر بطول مدتها.
وحازت المباراة اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والآسيوية، حيث أشادوا بالأداء الراقي الذي قدمته وافية المعمري، وكيف أنها صمدت أمام منافستها الأندونيسية واستطاعت أن تحرجها كثيراً على مدار المباراة.
ورغم الفارق الكبير في التصنيف بين اللاعبتين، ورغم أفضلية التفوق المادي لمنافستها العنيدة التي استنفذت فيها جميع الوسائل والطرق الهجومية لاستثمار تفوقها والفوز، إلا أنها فشلت أمام الدفاعات والهجمات المضادة لبطلة الإمارات التي انتزعت بها نقطة التعادل من فم الأسد، أضيفت في رصيد منتخبنا الوطني بالمسابقة.

الإمارات
دورة الألعاب الآسيوية
الصين
الشطرنج
وافية المعمري
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