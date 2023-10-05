مجيدي يدفع بالقوة الضاربة



فيصل النقبي (كلباء)



يدفع فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء بالقوة الهجومية أمام حتا، في اللقاء الذي يقام ضمن الجولة الخامسة من« دوري أدنوك للمحترفين» على استاد كلباء يوم الجمعة.

وتكتسب النقاط الثلاث أهمية قصوى لدى مجيدي الذي يسعى للوصول إلى «النقطة السابعة» في البطولة، وبعد الفوز الكبير على عجمان 5-3 في الجولة الماضية .

وجهز مجيدي «الثنائي الهجومي» السلوفيني فورمبيرج الذي فك عقدة عدم التسجيل أمام «البرتقالي»، والإيراني مهدي قائدي هداف الفريق برصيد 3 أهداف، بجانب وجود أحمد عامر وسلطان عادل محمد المهاجمين الشابين على مقاعد البدلاء تحسباً للحاجة لهما خلال اللقاء.