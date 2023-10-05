«مونديال الشاطئية» يدشن شعار نسخة «الإمارات 2024»

رضا سليم (دبي)



أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، شعار النسخة الـ12 من الحدث العالمي الذي يقام على ملعب حي دبي للتصميم من 15 إلى 25 فبراير المقبل، وتستعد اللجنة المنظمة لإجراء حفل قرعة المنافسات، اليوم، بمكتبة محمد بن راشد.

حضر حفل إطلاق الشعار، جوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «الفيفا»، وجايمى يارزا، مدير بطولات كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري عضو اللجنة المنظمة، مدير البطولة، وعمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وممثلي المنتخبات المشاركة، وعدد من أعضاء اللجان المنظمة للحدث.

وقال محمد عبدالله بن هزام الظاهري مدير البطولة: «إطلاق الشعار يمثل بداية العد التنازلي على الحدث العالمي الذي نسعد باستضافته للمرة الثانية بعد «نسخة 2009»، في «نسخة استثنائية» مثيرة ينتظرها الجمهور، خاصة أن اللعبة أصبحت محط اهتمام الجمهور في كل أرجاء العالم».

وأضاف:«سعداء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الحدث، ونشكر مجلس دبي الرياضي على تعاونه الدائم في البطولة، وأيضاً الخبرات التي يملكها في استضافة كأس القارات على مدار السنوات الماضية، ومع بدء العد التنازلي بدأت الفعاليات، ولدينا ورشة عمل، بعد إطلاق الشعار، وأيضاً القرعة، وهناك تجهيزات كبيرة في ملعب البطولة بحي التصميم، وكل الإمكانيات مسخرة من أجل الحضور الجماهيري الكبير في البطولة».

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يستعد بقوة للبطولة، ولديه معسكر داخلي، وعدد من المباريات الودية، واتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً بكرة القدم الشاطئية، وقال: «لولا المستويات والنتائج الجيدة التي حققها المنتخب في الفترة الماضية، ما استضفنا الحدث العالمي، ونأمل أن يكون ظهوره متميزاً في البطولة ويقدم صورة مشرفة للعبة».

وقال: «إن الإمارات أصبحت تملك خبرات كبيرة، في كل المجالات في تنظيم أحداث عالمية كبيرة، خاصة الأحداث الرياضية، والأهم هو تعاون الاتحاد مع المجالس الرياضية، من أجل ظهور مثل هذه الأحداث بصورة مشرفة أمام العالم، لأنها رسالة من الإمارات للعالم بقدرتنا على تنظيم أي حدث».

وكشف ابن هزام عن أن إقامة القرعة في مكتبة محمد بن راشد لها دلالات عميقة، وقال: «المكتبة وجهة عالمية ودائماً قبلة للزوار من محبي الثقافة والقراءة، وهناك زيارات وجولات للجنة المنظمة وضيوف البطولة وجميع المنتخبات للمكتبة».

وعبر جايمى يارزا عن سعادته بالوجود في الإمارات، والإعلان رسمياً عن إطلاق شعار البطولة، وتفاؤله بتقديم الإمارات لـ «نسخة استثنائية» من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عبر تاريخها.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة، والتفاهم والتعاون الكبير بينها وبين الفيفا، في كل مراحل الإعداد والتحضير لانطلاق هذا الحدث الكبير الذي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، خاصة في ظل الشعبية المتزايدة لكرة القدم الشاطئية على مستوى العالم، وهو ما ينبئ بتقديم بطولة هي الأكبر والأفضل في تاريخ «المونديال».



تكاتف الجهود



أكد علي عمر أن تكاتف جميع الجهود يؤكد على أنها ستكون نسخة متميزة واستثنائية، تجسد جودة التنظيم الإماراتي عبر التاريخ لمختلف البطولات والفعاليات العالمية الرياضية، وقال: «كرة القدم الشاطئية ليست غريبة على دبي، وتعد واحدة من أهم الأنشطة السنوية على أجندتها، والتي يأتي على رأسها كأس القارات، ومطمئنون إلى أن هذه النسخة من كأس العالم تشهد نجاحاً منقطع النظير».

وأوضح عمر أن اختيار «حي دبي للتصميم» لإقامة ملعب البطولة فيه، جاء بعد مشاورات عديدة مع «الفيفا»، في ظل تعدد الأماكن والملاعب المميزة في دبي، والتي تضاعف عددها منذ آخر نسخة للمونديال أقيمت في دبي عام 2009.

وقال: «عرضنا قائمة تضم 5 ملاعب متميزة في أرجاء دبي، كلها تحقق الاشتراطات اللازمة، وقام ممثلو «الفيفا» بزيارتها جميعاً، واختاروا حي دبي للتصميم الذي تم تصميمه بعناية فائقة وبعد دراسة عميقة من الشركة المنفذة، ويوفر كل المعايير، سواء قربه من قبل المدينة وتوافر الفنادق والمرافق والأسواق وأماكن الترفيه، وكذلك المزارات السياحية الشهيرة في دبي».