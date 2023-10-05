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عبدالرحمن يوسف وخليل خميس أساسيان مع «النسور»

عبدالرحمن يوسف وخليل خميس أساسيان مع «النسور»
5 أكتوبر 2023 14:52

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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استقر الإسباني جيرارد سارجواسا مدرب خورفكان على إشراك عبدالرحمن يوسف بدلاً من مسعود سليمان الذي تعرض للطرد، في مباراة الوصل، وكذلك خليل خميس على حساب الأوزبكي عبدالله ييف الذي يغيب للإيقاف بسبب الطرد أيضاً، وذلك في لقاء البطائح غداً ضمن الجولة الخامسة من دوري أدونوك للمحترفين.
ويجري المدرب عدداً من التغييرات في الدفاع والوسط، حيث يعود إلى طريقته التقليدية في التشكيلة، باعتماده على 4 مدافعين واثنين للارتكاز، مع ثلاثة في الوسط، ومهاجم وحيد في الأمام، بعد أن فشلت طريقة تغيير الخطة أمام الوصل، خلال الشوط الأول، وبعد التعديل في الشوط الثاني، نجح الفريق في اقتناص التعادل، عقب تسجيل ثلاثة أهداف في شباك «الإمبراطور».

 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
البطائح
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