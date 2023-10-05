5000 لاعب يشاركون في «دبي لأكاديميات الكرة»



رضا سليم (دبي)



تنطلق يوم السبت بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، واتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث، وشركة انسبراتوس مستضيف مباريات البطولة، ويشارك فيها أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، يشكلون 300 فريق من 65 أكاديمية حكومية وخاصة، وتستضيف منافساتها ملاعب مدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى 24 فبراير 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس بمقره، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة، وجايمي يارزا مدير البطولات في «الفيفا»، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي، ومنير أحمد الإمام رئيس شركة دلتا الشريك التنظيمي للبطولة، ودانيل بيتروفاس المدير التنفيذي لانسبراتوس سبورتس ديستركت المستضيفة للبطولة وعدد من الشخصيات.

وقال سعيد حارب: نعتز بالنجاحات التي حققتها البطولة التي أطلقناها عام 2017 تحت اسم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وتواصل النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية، جنباً إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، والبطولة تترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات، في إطار نهج حكومة دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، سعادتنا كبيرة بالنمو الذي تشهده البطولة، والذي يظهر بشكل واضح في الأرقام الخاصة بالنسخة الجديدة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية، يشارك في البطولة هذا العام 65 أكاديمية، بعد أن كانت 41 أكاديمية، وفي مقدمتها فرق من أكاديميات برشلونة وإنتر ميلان وأياكس أمستردام ويوفنتوس ومانشستر سيتي».

وأضاف: «البطولة تمنح اللاعبين فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، وتسهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية، ونرحب بأكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، وهي أرقام تدل على حجم البطولة ومكانتها».

وقال محمد بن هزام: أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تسهم في تطوير قطاع كرة القدم، وتعد فرصة ذهبية لاختيار المواهب التي من أهم ركائز الفرق والمنتخبات، وسيكون هناك إشراف مباشر من قبل اتحاد الإمارات والأندية المحلية على مجريات البطولة التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف المواهب وتزويد الفرق الأولى والمراحل السنية بأفضل اللاعبين، ومشاركة الأكاديميات الرسمية في البطولة يساعد على تطوير أداء اللاعبين المسجلين بالأندية، كما أنها ساعدت الأكاديميات على تكوين فرق متميزة تشارك في دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية».

وقال دانيل بتروفاس: «هدفنا الوصول بقطاع كرة القدم إلى مستويات عالمية، وتحظى البطولة بوجود كوادر وطنية تقوم على التنظيم بشكل احترافي مع شركائنا المنظمين في شركة دلتا، كما أن المرافق الرياضية الموجودة في انسبراتوس للرياضة تساعد على جعل هذه البطولة متميزة».

ومن جانبه، قال منير أحمد رئيس شركة دلتا الشريك التشغيلي: «البطولة ستكون أكبر حدث رياضي كروي في دبي، والتي تهدف إلى تطوير شريحة مهمة من الأجيال الصاعدة من لاعبي كرة القدم، وسعادتنا أكبر بالإقبال الكبير من قبل الأكاديميات للمشاركة في البطولة التي تساهم في توفير الفرصة للاعبين من 8 فئات عمرية للبنين والبنات، حيث سيخوضون منافسات مع أقرانهم من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة، واكتشاف مواهبهم، حيث سيتواجد مراقبون المواهب في كل مباراة لاختيار اللاعبين الذين لديهم مهارات عالية لضمهم إلى الفرق».



