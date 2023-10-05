ألكاسير يغيب أمام «أصدقاء الأمس»



معتصم عبدالله (دبي)

يفقد فريق الإمارات خدمات مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير، في المواجهة أمام فريقه السابق الشارقة، والمقررة مساء الأحد على ملعب «الصقور» برأس الخيمة، في ختام الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بداعي شروط الإعارة.

وانتقل الكاسير «30 عاماً» إلى «صقور» الإمارات قادماً من الشارقة، على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث يمتد عقده مع «الملك» حتى يونيو 2025، ولعب المهاجم الإسباني أساسياً في مباراتين مع فريقه الجديد «الصقور» أمام خورفكان 2-0 حيث سجل الهدف الأول، وأمام بني ياس 0-0 في الجولة الرابعة.

ويحتل «الصقور» المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، مقابل 6 لضيفه الشارقة «الخامس».