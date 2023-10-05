من أقنع بيلينجهام باللعب لـ «الريال»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب بروسيا دورتموند السابق، لاعباً في ريال مدريد، اعتباراً من هذا الصيف، بموجب عقد مدته ست سنوات، وبقيمة 103 ملايين يورو.

غير أن توقيع هذا «الجنتلمان الإنجليزي» كان من الممكن ألا يحدث، لولا تدخل أحد لاعبي الريال في الأمر.

فمن هو اللاعب الذي أقنع بيلينجهام باللعب لريال مدريد؟، هكذا تساءل موقع جول العالمي، وجاءت الإجابة، بعد فوز «الريال» على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا 3-2، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وهو الفوز الذي عزز صدارة «الميرنجي» لمجموعته الثالثة في البطولة برصيد 6 نقاط، متقدماً بذلك على نابولي وسبورتنج براجا اللذين تساويان في عدد النقاط «3 نقاط لكل منهما»، بينما تذيل أونيون برلين المجموعة من دون نقاط.

وكشف اللاعب عن نفسه، وهو الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور الذي اعترف بالدور الذي لعبه، من أجل وصول بيلينجهام إلى مدريد، وقدم بعض الإيضاحات في هذا الشأن إلى شبكة «تي أن تي سبورتس» قائلاً: «كنت أريد بيلينجهام بأي ثمن معنا في ريال مدريد، وأرسلت إليه العديد من الرسائل في العام الماضي، بصورة شبه يومية، لكي أقنعه بالمجيء إلى (السانتياجو برنابيو)، وكنت أعدد له مزايا اللعب لهذا النادي العريق، وانتهى الأمر بأن جاء فعلاً ووقع للريال هذا الصيف».

وأتت الصفقة بثمارها من أول مباراة رسمية يلعبها بيلينجهام في الموسم الجديد 2023-2024، حيث كان يسجل في معظم المباريات التي شارك فيها، سواء في الدوري المحلي «الليجا» أو «الشامبيونزليج»، وبدا وكأنه مهاجم أكثر منه متوسط ميدان، وسجل 8 أهداف، وصنع 3 أهداف، في 9 مباريات شارك فيها في الدوري و«الأبطال».

ويحتفظ بيلينجهام بصدارة ترتيب هدافي «الليجا» برصيد 6 أهداف، بعد 8 جولات، متقدماً بذلك على الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتليتكو مدريد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، والياباني تكيفوسا كوبو، هداف ريال سوسيداد، ولكل منهم 5 أهداف.