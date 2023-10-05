الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي يغيب لـ«فترة»

ليفاندوفسكي يغيب لـ«فترة»
5 أكتوبر 2023 18:46

 
برشلونة (د ب أ) 

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق لفترة، بسبب إصابة في الكاحل.
وكشفت الفحوص التي خضع لها ليفاندوفسكي «35 عاماً» أنه تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، خلال مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا.
وأوضح برشلونة، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً)، أن تعافي اللاعب سيحدد موعد عودته للمشاركة من جديد.
وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد اضطر لإخراج ليفاندوفسكي بسبب الإصابة، والدفع باللاعب فيران توريس مكانه في الدقيقة 34 من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه بورتو 1 - صفر. 

أخبار ذات صلة
الكؤوس التاريخية لـ«السيتي»» تصل إلى الإمارات
«خيبة» مبابي و«أشباح» برشلونة!

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة إثر تدخل قوي من ديفيد كارمو مدافع بورتو، وقد سجل فيران توريس هدف الفوز لبرشلونة. 


 

برشلونة
دوري أبطال أوروبا
بورتو
ليفاندوفسكي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"
اليوم 18:40
ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة الـ 4 من «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة الـ 4 من «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»
اليوم 18:56
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
الرياضة
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
اليوم 21:00
قوات فرنسية في النيجر
الأخبار العالمية
فرنسا تحدد جدولاً لسحب قواتها من النيجر
اليوم 20:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©