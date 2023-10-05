الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النني وتريزيجيه يعودان إلى قائمة «الفراعنة»

النني وتريزيجيه يعودان إلى قائمة «الفراعنة»
5 أكتوبر 2023 18:48

 
القاهرة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
الإمارات تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى

عاد محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات إلى قائمة المنتخب المصري لكرة القدم للمواجهتين الوديتين أمام زامبيا والجزائر، استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 وتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2026».
ويخوض منتخب «الفراعنة» بإشراف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا معسكراً تدريبياً في الإمارات الشهر الحالي.
وأدرج فيتوريا لاعب الوسط النني المحترف في أرسنال الإنجليزي، وتريزيجيه مهاجم طرابزون سبور التركي، بعد أن غابا عن المعسكر الأخير للإصابة، وثنائي الأهلي إمام عاشور والشحات.
في المقابل، خرج من القائمة المشاركة في مباراتي إثيوبيا وتونس في سبتمبر، سام مرسي ومحمد شريف وأسامة فيصل ومحمود مرعي وأحمد رمضان «بيكهام» وحسام عبد المجيد، كما استبعد محمد رضا «بوبو» وإبراهيم عادل للإصابة.
ويواجه المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نظيره الزامبي في 12 الشهر الحالي، فيما يلتقي بعد 4 أيام الجزائر، وستقام المباراتان على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.
وضمت القائمة محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي،
طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.

مصر
الجزائر
زامبيا
الإمارات
العين
محمد النني
محمد صلاح
تريزيجيه
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"
اليوم 18:40
ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة الـ 4 من «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة الـ 4 من «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»
اليوم 18:56
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
الرياضة
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
اليوم 21:00
قوات فرنسية في النيجر
الأخبار العالمية
فرنسا تحدد جدولاً لسحب قواتها من النيجر
اليوم 20:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©