النني وتريزيجيه يعودان إلى قائمة «الفراعنة»



القاهرة (أ ف ب)

عاد محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات إلى قائمة المنتخب المصري لكرة القدم للمواجهتين الوديتين أمام زامبيا والجزائر، استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 وتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2026».

ويخوض منتخب «الفراعنة» بإشراف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا معسكراً تدريبياً في الإمارات الشهر الحالي.

وأدرج فيتوريا لاعب الوسط النني المحترف في أرسنال الإنجليزي، وتريزيجيه مهاجم طرابزون سبور التركي، بعد أن غابا عن المعسكر الأخير للإصابة، وثنائي الأهلي إمام عاشور والشحات.

في المقابل، خرج من القائمة المشاركة في مباراتي إثيوبيا وتونس في سبتمبر، سام مرسي ومحمد شريف وأسامة فيصل ومحمود مرعي وأحمد رمضان «بيكهام» وحسام عبد المجيد، كما استبعد محمد رضا «بوبو» وإبراهيم عادل للإصابة.

ويواجه المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نظيره الزامبي في 12 الشهر الحالي، فيما يلتقي بعد 4 أيام الجزائر، وستقام المباراتان على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وضمت القائمة محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي،

طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.