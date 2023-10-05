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الرياضة

الكؤوس التاريخية لـ«السيتي»» تصل إلى الإمارات

الكؤوس التاريخية لـ«السيتي»» تصل إلى الإمارات
5 أكتوبر 2023 18:53

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن أحدث صور جولة كؤوس الثلاثية التاريخية، المقدمة من OKX، بعد أن حطت رحالها في ربوع الإمارات ضمن جولتها العالمية.
وينظم النادي لمشجعيه في الإمارات فعالية عائلية مجانية تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، في حديقة متحف اللوفر أبوظبي، حيث يتيح النادي لجماهيره الواسعة في الدولة، فرصة الاطلاع عن قرب على الكؤوس المحققة في الموسم التاريخي الذي سجل خلاله الثلاثية، بالإضافة إلى لقاء أسطورة «السيتي» ولاعبه السابق جوليون ليسكوت، ومن ثم متابعة اللقاء الكروي الذي يجمع مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينطلق في الساعة السابعة والنصف مساء الأحد.

الإمارات
أبوظبي
متحف اللوفر أبوظبي
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
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