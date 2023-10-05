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الرياضة

«متباهي عذبة» يحصد كأس الوثبة في فرنسا

«متباهي عذبة» يحصد كأس الوثبة في فرنسا
5 أكتوبر 2023 20:00

عصام السيد (أبوظبي)


حصد الجواد «متباهي عذبة»، لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، لقب كأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة، التي تبلغ جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي.
ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.
واجتذب السباق 9 خيول في سن 4 سنوات فما فوق، تنافست لمسافة 2100 متر، وأكد «متباهي عذبة» حسن ترشيحه، حيث جاء فوزه بفارق 6.5 طول عن وصيفته المهرة «زوينا ستار» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة ألكساندر جافلان، فيما جاء في المركز الثالث «المادورا» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة فابريس فيرون، وسجل المهر البطل المنحدر من نسل «جلنار الخالدية» زمناً وقدره 2:21:20 دقيقة.
وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج ممثل عذبة عبد المنعم أحمد بكأس المركز الأول، والمدربة إليزابيث بيرنارد والفارس جان إيجوم.
ومن جهة أخرى يستضيف مضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس الأميركية اليوم، فعاليات السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، البالغة جائزته 5.000 دولار أميركي، برعاية المهرجان العالمي.
وسيكون الصراع محتدماً بين المرشحة الأولى المهرة «بيرلس سبيريت» لبيتي وجوزيف جيلس، بإشراف جيرنستو توريز، وقيادة فرانسسكو جيلس، والمهرة «سويت فيكتوري»، وقيادة فيكتور مانويل أوريتا، والمهرة «جويل كراون» بقيادة أندرياس رودريجو، وكلاهما لنيكولا واندريا روجيري، وبإشراف نيكول روجيري.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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وانطلقت أولى سباقات المهرجان بتاريخ 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

 

مهرجان منصور بن زايد
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول العربية الأصيلة
فرنسا
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