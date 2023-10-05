إيسايلا: بدايتي صعبة مع عجمان



رضا سليم (دبي)



أكد الروماني دانيال إيسايلا مدرب عجمان، أن مواجهة الوصل يوم السبت المقبل صعبة، خاصة أن المنافس فاز بكل المباريات السابقة، باستثناء المباراة الأخيرة أمام خورفكان، والتي تعادل فيها الفريق 3-3، بعدما كان متقدماً بـ«ثلاثية»، وهو ما يجعله أكثر تركيزاً في مواجهتنا، وفريقنا جاهز للمباراة، والنتائج السلبية في الماضي، وعلينا التركيز في المستقبل.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة فريقه أمام الوصل، في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين: أشرفت على قيادة الفريق منذ 3 أيام فقط، ولكن أعرف جميع لاعبي عجمان جيداً عندما كنت أتولى تدريب بني ياس، وسنكون في جاهزية تامة للمباراة، وأنتظر من الجميع بالنادي التعاون والتعامل مثل «العائلة»، من أجل أن نسير بشكل جيد في الموسم.

وأشار إيسايلا إلى أن بداية عجمان لم تكن متوقعة، وجميع المحللين والخبراء توقعوا أن تكون البداية قوية، ولكن النتائج جاءت على عكس التوقعات، وبعدما توليت الفريق هناك عدد من المشاكل منها الإصابات التي تواجه الفريق، وكانت أحد أسباب النتائج السلبية، والمهم أن تكون هناك حلول وليس أعذار، كما أن الفرق تواجه عجمان طبقاً لنتائجه في الموسم الماضي، والعودة تتطلب التضحية والعمل الجيد.

وحول المشاكل الفنية التي تواجه الفريق، قال: المواجهة الأولى لي مع عجمان، وكل المباريات صعبة، ولم أحدد حتى الآن كل المشاكل التي تواجه الفريق، ولكن الملاحظ وجود 8 لاعبين مصابين، ونعتمد على المجموعة الموجودة.

وقال عبدالرحمن راكان مدافع عجمان: أرحب بالمدرب إيسايلا، والذي لديه تاريخ معروف، وقدم نتائج جيدة مع الفريق، وتحضيراتنا للمواجهة جيدة بفضل تكتيكات المدرب، وطوينا صفحة النتائج السلبية، وجاهزون للبحث عن الفوز الأول هذا الموسم.

وأضاف: كرة القدم جماعية والفريق منظومة كاملة، وأي خطأ يكون يعني أن هناك خطأ في المنظومة، وهو ما تسبب في دخول أهداف كثيرة مرمانا، والمطلوب من اللاعبين العمل بكل قوة، من أجل عودة النتائج الإيجابية.