الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيسايلا: بدايتي صعبة مع عجمان

إيسايلا: بدايتي صعبة مع عجمان
5 أكتوبر 2023 19:14

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
ألكاسير يغيب أمام «أصدقاء الأمس»
رحيمي أفضل لاعب في سبتمبر


أكد الروماني دانيال إيسايلا مدرب عجمان، أن مواجهة الوصل يوم السبت المقبل صعبة، خاصة أن المنافس فاز بكل المباريات السابقة، باستثناء المباراة الأخيرة أمام خورفكان، والتي تعادل فيها الفريق 3-3، بعدما كان متقدماً بـ«ثلاثية»، وهو ما يجعله أكثر تركيزاً في مواجهتنا، وفريقنا جاهز للمباراة، والنتائج السلبية في الماضي، وعلينا التركيز في المستقبل.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة فريقه أمام الوصل، في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين: أشرفت على قيادة الفريق منذ 3 أيام فقط، ولكن أعرف جميع لاعبي عجمان جيداً عندما كنت أتولى تدريب بني ياس، وسنكون في جاهزية تامة للمباراة، وأنتظر من الجميع بالنادي التعاون والتعامل مثل «العائلة»، من أجل أن نسير بشكل جيد في الموسم.
وأشار إيسايلا إلى أن بداية عجمان لم تكن متوقعة، وجميع المحللين والخبراء توقعوا أن تكون البداية قوية، ولكن النتائج جاءت على عكس التوقعات، وبعدما توليت الفريق هناك عدد من المشاكل منها الإصابات التي تواجه الفريق، وكانت أحد أسباب النتائج السلبية، والمهم أن تكون هناك حلول وليس أعذار، كما أن الفرق تواجه عجمان طبقاً لنتائجه في الموسم الماضي، والعودة تتطلب التضحية والعمل الجيد. 
وحول المشاكل الفنية التي تواجه الفريق، قال: المواجهة الأولى لي مع عجمان، وكل المباريات صعبة، ولم أحدد حتى الآن كل المشاكل التي تواجه الفريق، ولكن الملاحظ وجود 8 لاعبين مصابين، ونعتمد على المجموعة الموجودة.
وقال عبدالرحمن راكان مدافع عجمان: أرحب بالمدرب إيسايلا، والذي لديه تاريخ معروف، وقدم نتائج جيدة مع الفريق، وتحضيراتنا للمواجهة جيدة بفضل تكتيكات المدرب، وطوينا صفحة النتائج السلبية، وجاهزون للبحث عن الفوز الأول هذا الموسم.
وأضاف: كرة القدم جماعية والفريق منظومة كاملة، وأي خطأ يكون يعني أن هناك خطأ في المنظومة، وهو ما تسبب في دخول أهداف كثيرة مرمانا، والمطلوب من اللاعبين العمل بكل قوة، من أجل عودة النتائج الإيجابية. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
دانييل إيسايلا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"
اليوم 18:40
ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة الـ 4 من «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين في الدورة الـ 4 من «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»
اليوم 18:56
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
الرياضة
«دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد شراكة استراتيجية
اليوم 21:00
قوات فرنسية في النيجر
الأخبار العالمية
فرنسا تحدد جدولاً لسحب قواتها من النيجر
اليوم 20:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©