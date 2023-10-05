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الرياضة

الإمارات ترحب بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة «مونديال 2034»

الإمارات ترحب بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة «مونديال 2034»
6 أكتوبر 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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أعربت الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة، نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن المملكة تمتلك الإمكانات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في المجالات كافة لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، ما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من ناحية أخرى، هنأت الإمارات، المملكة المغربية الشقيقة، بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع كل من مملكة إسبانيا والبرتغال.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن المملكة المغربية الشقيقة قادرة على تقديم نسخة مرموقة من هذه البطولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانات تنظيمية، وقدرات بشرية، وإنجازات رياضية عديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات على ثقة بأنّ المملكة مع إسبانيا والبرتغال ستقدّم للعالم حدثاً مبهراً، مهنّئة المغرب، ملكاً وحكومة وشعباً، بالفوز المستحق بهذه البطولة الأهم كرويّاً.
وبارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030، وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «نبارك للمملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعباً، الفوز بالاستضافة المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030، كلنا ثقة بقدرات المغرب وإمكاناته التنظيمية والكروية، وتسجيل إنجاز عربي جديد في المونديال.
وتمنياتنا بالتوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مشوار الترشح لاستضافة مونديال 2034».

المغرب
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