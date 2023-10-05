«السماوي» و«العنابي» يرفعان شعار «التعويض» في «الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين الفوز في مباراة واحدة خلال آخر 7 مواجهات في «ديربي أبوظبي» لبني ياس، مقابل خسارة واحدة فقط للوحدة، في آخر 11 مباراة بـ «الديربي أيضاً»، تتجدد المواجهة ما بين «السماوي» وضيفه «العنابي» في قمة مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق اليوم، بمباراتي اتحاد كلباء وحتا، البطائح وخورفكان.

وتشهد «الجولة الخامسة» والتي تقام على مدار ثلاثة أيام «ثلاث قمم» مرتقبة، أبرزها في اليوم الثاني الغد مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد، والتي تسبقها مباراة الوصل وعجمان على ملعب «زعبيل»، وتختتم الجولة مساء الأحد بمباراتي الإمارات والشارقة على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، وقمة النصر وضيفه العين على «استاد آل مكتوم» معقل «العميد» في دبي.

ويشعل فارق النقطتين ما بين بني ياس «الثامن» برصيد 4 نقاط، وضيفه الوحدة «السادس»، أجواء «الديربي» المنتظر على ملعب «السماوي» في الشامخة، بعدما خسر «أصحاب الأرض» 5 نقاط في آخر جولتين بالخسارة أمام الوصل 2-3، والتعادل مع الإمارات من دون أهداف، في الوقت تكبد فيه الوحدة الخسارة الثانية في مشواره في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 1-3، بعد الأولى أمام البطائح 1-2 في الجولة الافتتاحية.

وتميل كفة الأفضلية في مباريات «ديربي» الوحدة وبني ياس، إلى مصلحة «العنابي» بالفوز في 13 مباراة، مقابل 4 انتصارات لـ «السماوي»، فيما حسم التعادل 7 مواجهات أخرى من أصل 24 مباراة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، ويبرز في صفوف «السماوي» المهاجم يوسفو نيكتيه الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق وله 3 أهداف، وفي المقابل، يعد آلان ماركيز الأبرز في خط وسط «العنابي».

وفي مباراة ثانية، تصطدم طموحات حتا صاحب المركز الأخير، في حصد الفوز الأول في الدوري، بالمعنويات العالية لضيفه اتحاد كلباء العاشر برصيد 4 نقاط، والعائد بنقاط الفوز الثلاث في الجولة الماضية أمام عجمان، والتي شهدت فوزه الأكبر في الدوري خارج قواعده بنتيجة 5-3.

وخلافاً للفارق الحالي ما بين نقاط الفريقين، يملك «الإعصار» الأفضلية في المواجهات أمام «النمور» في دوري المحترفين، بالفوز في مباراتين، مقابل التعادل في مثليهما، في الوقت الذي يخلو فيه سجل اتحاد كلباء من أي انتصار أمام حتا في الدوري.

ويرفع البطائح وضيفه خورفكان شعار «فك الارتباط» على النقاط الأربع التي تجمع الفريقين، قبل مباراة الليلة، والتي تعد الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد أول مباراتين في الموسم الماضي، حيث حسم «النسور» مباراة الدور الأول 3-0، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 2-2.

وتمتد أوجه الشبه ما بين نتائج الفريقين إلى تحقيق «الراقي» فوزاً وحيداً في آخر 15 مباراة على ملعبه في «دوري المحترفين»، في الوقت الذي اكتفى فيه ضيفه «النسور» بفوز وحيد أيضاً في آخر 14 مباراة خارج قواعده في الدوري، بالخسارة في 8 لقاءات مقابل التعادل في 5 مباريات.



لورينسي.. «لقاء خاص»

يخوض البرازيلي لورينسي ناسيمنتو مهاجم خورفكان الحالي أولى المواجهات أمام «أصدقاء الأمس»، من زملائه في البطائح، بعدما انتقل إلى «النسور» قادماً من «الراقي»، وسجل لورينسي 13 هدفاً في 26 مباراة مع البطائح، مقابل هدف في 4 مباريات مع خورفكان.



«الهداف» الغائب الأبرز

يتصدر سبستيان تيجالي مهاجم الوحدة السابق ولاعب الشارقة الحالي، قائمة هدافي مواجهات «العنابي» أمام بني ياس برصيد 11 هدفاً، وإجمالاً سجل «العنابي» 46 هدفاً في مرمى «السماوي»، مقابل 31 هدفاً للأخير في المواجهات السابقة في «دوري المحترفين».



«اليتيم» هاجس «الإعصار»

اكتفى حتا بتسجيل هدف «يتيم» في مبارياته الأربع الماضية في الدوري، أمام خورفكان 1-2 في الجولة الأولى، ويعد هجوم «الإعصار» الأضعف بين فرق الدوري خلال الموسم الحالي، وهي المرة الأولى التي يتكبد فيها حتا الخسارة في أول 4 جولات في مشاركاته في «دوري المحترفين».