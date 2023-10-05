«إثارة» تؤكد توجهها نحو الاستدامة بـ«صفر صافي انبعاث»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي المزيد من الفعاليات في كل عام، حيث تشهد إضافات جديدة ومذهلة إلى روزنامة الفعاليات، مع تقديم إنتاجات حائزة الجوائز واستضافة عروض رياضية مميزة مع اقتراب العام من نهايته. ولا شك أن الإقبال الكبير على هذه الوجهات والمرافق يتطلب أيضاً مراعاة التأثير على البيئة، حيث تعمل «إثارة» على تطوير ممارسات الاستدامة الخاصة بها مع دخول موسم الفعاليات الأكثر ازدحاماً حتى الآن.

وتماشياً مع عام الاستدامة، وصلت الشركة المحلية إلى مستويات جديدة في نهجها على مستوى الأعمال، سعياً منها لتقليل الآثار البيئية للأنشطة وتحقيق الأهداف العالمية الرئيسية التي تشمل تحقيق صفر صافي انبعاثات في حلبة مرسى ياس بحلول عام 2030.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في شركة «إثارة»، إن هناك مجالاً أكبر لتوسيع الممارسات الرائدة ضمن المواقع الأربعة التابعة للشركة، وذلك تبعاً للجهود الحثيثة التي بُذلت في السنوات الأخيرة لدمج أفضل الممارسات في مجال الاستدامة ضمن العمليات، وإحراز تقدم مستمر ومتوافق مع الأهداف الدولية لخفض انبعاثات الكربون، حيث قال: «نحن نخطو خطوات واسعة في جهودنا لتقديم حلول أكثر استدامة وعملية في إثارة، وضمن مواقعنا كافة».

وأضاف: «في السنوات الأخيرة، ساهمت أعمالنا التي سعينا من خلالها إلى التوافق مع الاتحاد الدولي للسيارات و(الفورمولا -1) بشأن استراتيجية (صفر صافي انبعاثات)، في منح الاتحاد الدولي للسيارات الشهادة البيئية فئة ثلاث نجوم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ (الفورمولا-1) في أبوظبي، إلى جانب انضمامنا إلى الموقّعين على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة، من أجل المناخ، والمشاركة النشطة مع الأعضاء الآخرين».

وقال: «نواصل العمل لتحقيق التوافق مع الهيئات الرياضية العالمية والمساهمة في نقاشات العمل المناخي، ووضع الإجراءات والخطط والأساليب في الأماكن التي نعمل فيها والفعاليات التي نروج لها».

ومع القيام مؤخراً بتنفيذ نظام إضاءة LED على مستوى حلبة مرسى ياس، وتوفير ما يصل إلى 33% من حمل الإضاءة وتقليل إجمالي متطلبات الطاقة المتصلة على المسار البالغ طوله 5.28 كيلومتر، فقد خطط المنظمون مسبقاً للسباق الختامي في موسم الفورمولا-1 لهذا العام، من أجل الحصول على إضاءة صديقة للبيئة تكمل السباق الذي ينطلق نهاراً وينتهي مساءً بعد الغروب في أبوظبي.