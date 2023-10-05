خوري: «أبوظبي للمبارزة» ينتظر بطولة عالمية كبرى

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجَّه العميد محمد حسين خوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير للرياضة والرياضيين.

وقال، في حوار خاص مع «الاتحاد»: «نوجَّه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعم النادي منذ صدور قرار تأسيسه»، مشيداً بقرار إنشاء الأندية التخصصية، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تطوير تلك الألعاب ونموها.

وأضاف: «الهدف الرئيس من إنشاء نادي أبوظبي للمبارزة، هو تخريج أبطال دوليين يخدمون الوطن في المحافل كافة، الدولية والخارجية»، مشيراً إلى أن وجود بطل أولمبي أو عالمي ليس مستحيلاً، ونحن نسعى من خلال وجودنا لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وقال: «نحن نسير وفق خطط علمية مدروسة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، سواء بتخريج أبطال دوليين أو توسيع قاعدة الممارسين للعبة».

وأشار إلى أن النادي لديه رؤية واضحة، هي جعل المبارزة تظهر بقوة على خريطة الرياضة الإماراتية في الداخل، من خلال زيادة عدد الممارسين، وفي الخارج من خلال جعلها ممثلاً مشرفاً للوطن في المحافل الخارجية بانتقاء واكتشاف المواهب على مختلف الأصعدة.

وشدد خوري على أن النادي يسير في الاتجاهات كافة، أهمها اكتشاف وانتقاء المواهب من خلال البحث عنها، وتوقيع اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم التي تملك كنوزاً كثيرة من المواهب الصغيرة في المدارس، والتي يمكنها حمل راية الوطن في المستقبل.

وأضاف: «منذ اليوم الأول الذي أسندت إلينا فيه المهمة، وتم تشكيل مجلس الإدارة، بدأنا في العمل بكل قوة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وبالفعل تحققت العديد من الأهداف، منها الزيادة الكبيرة للممارسين واللاعبين الذين تم تسجيلهم».

وكشف عن أن النادي حقق نجاحات عدة، بتنظيم عدد من البطولات الناجحة، في مقدمتها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي حققت نجاحات كبيرة للغاية.

ونوه بأن النادي يستمد استراتيجيته من رؤية العاصمة الإماراتية التي دوماً ما تسعى للحفاظ على مركزها على القمة في استضافة الأحداث الكبرى، كونها عاصمة الرياضة العالمية. وأعلن أن نادي أبوظبي للمبارزة بصدد استضافة بطولة عالمية كبيرة في العام المقبل، وأنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل كافة الخاصة بها قريباً.

وأكد خوري أنه منذ صدور قرار الإنشاء منذ ما يقرب من عام ونصف العام، استضاف ونظم النادي أكثر من فعالية مهمة وكبيرة، أهمها كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي حقق فيها أبناء النادي مراكز متقدمة وميداليات ذهبية في العديد من الفئات، مشدداً على أن المجهودات تكللت بالنجاح بوجود أكثر من لاعب من لاعبي النادي ضمن قائمة المنتخبات الوطنية.

وعاد خوري للحديث عن الأهداف الرئيسة للنادي قائلاً: «بكل تأكيد، هدفنا الرئيس والمهم والذي نعمل جميعاً عليه هو تخريج لاعبين دوليين يمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية»، مشيراً إلى أن بناء لاعب أولمبي حلم وهدف يسعى الجميع داخل نادي أبوظبي للمبارزة إلى تحقيقه بشتى الطرق، وفق خطط رياضية قائمة على أسس علمية مدروسة بدقة وعناية من جانب متخصصين.



اكتشاف المواهب

أعلن محمد حسين خوري تنظيم عدد من البطولات الكبرى في المستقبل، وذلك من أجل خدمة الأهداف الموضوعة وخدمة رؤية النادي بزيادة عدد الممارسين، فضلاً عن اكتشاف المواهب. وأكد أن النادي يملك مجموعة من الكشافة المتخصصين الذين يبحثون عن لاعبين ولاعبات متميزين ومتميزات يتم صقلهم منذ الصغر.

ووجَّه خوري الدعوة للجميع داخل أبوظبي لممارسة المبارزة، وحث أبنائهم على احتراف المبارزة منذ الصغر.



بناء أجيال قوية

أكد أن التركيز حالياً على المرحل الصغيرة لكي يكون العمل أكاديمياً وقائماً على أسس من أجل بناء أجيال قوية، مشيراً إلى أن النادي يقدم دورات تدريبية متخصصة للاعبين بمختلف الفئات للبنين والبنات من أجل صقل مهاراتهم بشكل جيد للغاية.

وشدد على أن البداية كانت مبشرة للغاية، وقال: «اكتشفنا أن هناك العديد من المواهب القادرة على حمل راية الوطن مستقبلاً في مختلف المحافل الدولية والقارية».