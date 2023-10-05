لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تنتهي من فرز ملفات الترشح

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، انتهاء لجنة التحكيم من فرز طلبات الترشح للنسخة السابعة من الجائزة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين في النسخة السابعة للجائزة 296 طلباً، في فئات الجائزة المختلفة البالغة إحدى عشرة فئة من 14 دولة عربية.واستقبلت اللجنة المنظمة 91 طلباً من دولة الإمارات، مصر (46)، البحرين (14)، الأردن (9)، سوريا (6)، لبنان (5)، المغرب (4)، وكل من عمان والمملكة العربية السعودية وتونس والسودان (3)، فلسطين (2)، الكويت وليبيا (1).

واستمرت عملية التسجيل لمدة شهرين ونصف الشهر، منذ فتح باب الترشح للجائزة في أواخر يونيو الماضي، وحتى موعد إغلاق التقديم في 10 سبتمبر 2023.

وتشمل فئات الجائزة، التي يبلغ إجمالي قيمتها المالية 1.8 مليون درهم، 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية)، وتضم فئات المستوى الفردي: أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، أفضل أم رياضية.

أما فئات الجائزة على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتشمل: أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية، وتُمنح جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية العام الرياضية العربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى محمد الحوسني، رئيسة لجنة التحكيم لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة: «سعداء بالإقبال الكبير على الترشح للجائزة وأعداد الملفات التي استقبلتها اللجنة من مختلف الدول العربية، ما يؤكد على أهمية الجائزة، التي تعد الأكبر على مستوى الوطن العربي، وتعنى بتكريم وتقدير المتميزات في مجال الرياضة النسائية ممن حققن إنجازات وبطولات على مدار العام».

وأضافت: «انتهت لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها نخبة من الأسماء العربية والعالمية في مجال الرياضة النسائية من عمليات الفرز والتقييم لطلبات الترشح، وفقاً لمعايير الجائزة، وسيتم الانتهاء من عملية التحكيم يوم 14 أكتوبر المقبل، أما الإعلان عن القائمة القصيرة، وتضم ثلاثة مرشحين ومرشحات في كل فئة من فئات الجائزة، فسيكون يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري».