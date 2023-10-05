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الرياضة

محمد الشرقي: الفجيرة وجهة عالمية رائدة في مجال الرياضة

محمد بن حمد الشرقي خلال لقاء رفائيل سانتوخا بحضور عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي (وام)
6 أكتوبر 2023 01:24

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الإمارة باتت وجهة عالمية لأهم البطولات والأحداث الرياضية، ومحطة للتلاقي والتنافس الرياضي بين الأبطال في مختلف الألعاب، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مجال الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوّر في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، صباح أمس، في قصر الرميلة، كلاً من رفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين ببناء الأجسام «مس آند مستر وورلد»، وذلك على هامش انطلاق البطولة التي تستضيفها الإمارة اعتباراً من الغد، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال وبطلات العالم في رياضة بناء الأجسام من الهواة والمحترفين. وتم خلال اللقاء إطلاع سمو ولي العهد من قبل رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام عن اختيار الفجيرة عاصمة للعالم لبناء الأجسام بموافقة الاتحادات المعنية في اللعبة والتي تمثل 204 دول أعضاء في الاتحاد الدولي.
وقال سموه: «تواصل إمارة الفجيرة تحقيق النجاحات بما يتعلّق باستضافة كبريات البطولات الرياضية التي تحشد حولها نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين والهواة من خلال تبنّي أرفع السياسات والممارسات الرياضية التي تسهم في إثراء الواقع الرياضي المحلي، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز رؤية الدولة ومكانتها على الساحة الرياضية إقليمياً ودولياً».
وأضاف سموه: «اختيار الفجيرة لتكون عاصمة العالم لبناء الأجسام من قبل الاتحاد الدولي، تأكيد على الثقة الكبيرة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارة في هذا المجال. وأود أن أتوجه بالشكر لجميع من صوّت لاختيار الفجيرة. وسنعمل على أن تكون الإمارة وجهة داعمة لنشر هذه الرياضة وتعزيز حضورها وسيلة للتلاقي بين الشعوب، كما أود أن أشيد بجهود اللجنة المنظمة وفريق العمل الذي قام بإعداد الملف الخاص بالإمارة».
واستمع سموه، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورؤساء عدد من الاتحادات الدولية لبناء الأجسام، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى شرح مفصّل عن برنامج البطولة، والأهمية التي تمثّلها ومستوى النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية والقيمة التي أضافتها لإمارة الفجيرة ولاتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للعبة، كما اطلع سموّه على عرض مفصّل لبرامج الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن البطولات التي يقيمها، ومستوى التعاون المثمر الذي يجمعه مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة.
وخلال اللقاء، وجّه سموه بضرورة الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلّقة بتنظيم البطولة، وتوفير كل ما يلزم من إمكانات لوجستية وتنظيمية من أجل ضمان إنجاح الحدث، وتحقيق أهدافه المنشودة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتبعة في استضافة البطولات القاريّة والعالمية. حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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