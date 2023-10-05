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الرياضة

سباقان إضافيان في بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي

سباقان إضافيان في بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي
6 أكتوبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلق مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن» العلامة الرياضية الرائدة، سباقين إضافيين في بطولة العالم للسبارتن 2023، الأول لمسافة 3كم، والثاني ليلي لمسافة 5كم.
وللمرة الثالثة، يتنافس رياضيون من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي على البطولة بصحراء الوثبة من 8 إلى 10 ديسمبر.. وينطلق السباق، البالغة مسافته 3 كيلومترات، من خلال جولة تصفيات أولية في مسار سباق بطول كيلومتر واحد مع 10 حواجز. وتشتد المنافسة في التصفيات نصف النهائية، على مسار بطول كيلومتر واحد مع حواجز أخرى. وتتألف المرحلة النهائية من 3 جولات على مسار كيلومتر واحد مع 30 حاجزاً. ويتأهل إلى النهائي أفضل 15 مشاركاً من الرجال والسيدات للتنافس، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل الذكور والإناث على جوائز مجموعها 85 ألف دولار.. ويقام السباق الليلي 8 ديسمبر لمسافة 5 كم.

بطولة العالم لـلسبارتن
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