التعاون يغرد بـ «الصدارة المؤقتة»

الرياض (أ ف ب)

ارتقى التعاون إلى صدارة مؤقتة للدوري السعودي في كرة القدم، عندما واصل عروضه القوية، وحقق فوزاً سهلاً على ضيفه الطائي 3-0، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية التعاون الجامبي موسى بارو «11»، البرازيلي جواو بيدرو «13»، والإسباني ألفارو ميدران «57»، وبهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، في حين بقي الطائي على رصيده السابق 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

ولم يمض على بداية الشوط الأول إلا 10 دقائق، حتى افتتح التعاون التسجيل، بعدما انطلق بارو بكرة من العمق، قبل أن يرسلها قوية إلى يمين الحارس البرازيلي فيكتور براجا «11»، وبعد دقيقتين، عزز التعاون تقدمه بهدف ثانً، عندما ارتقى بيدرو لركنية، وحوّلها برأسه إلى يمين براجا «13».

وفي الشوط الثاني واصل التعاون سيطرته، وأضاف هدفاً ثالثاً، عندما تلقى ميدران كرة خارج منطقة الجزاء، صوبها قوية إلى يسار براجا «57».

في المقابل، انتزع الفتح فوزاً غالياً عندما حول تأخره أمام مضيفه الاتفاق بهدف، إلى فوز 2-1، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تقدم الاتفاق بهدف الفرنسي موسى ديمبلي «64»، فردّ الفتح بهدفي الأرميني لوكاس زيلارايان «85»، ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر «93».

ورفع الفتح رصيده إلى 17 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة وتراجع للمركز السادس.

وحقق ضمك فوزه الثاني توالياً، عندما تغلب على ضيفه الحزم 4-1، وسجل رباعية ضمك الجامبي أسان سيساي «16»، الكاميروني جورج نكودو «42»، أحمد الزين «46»، والبرازيلي برونو فيانا «63 بالخطأ في مرماه»، فيما أحرز نواف الحبشي هدف الحزم الوحيد «83»، ورفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 3 نقاط في ذيل الترتيب.

وفرض الشباب التعادل على جاره الرياض 2-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسجل هدفي الرياض الجامايكي أندري جراي «36»، والإسباني خوانمي «73»، فيما سجل المغربي رومان سايس «53» والبرازيلي أياجو سانتوس «88» هدفي الشباب، وبهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.