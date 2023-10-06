فودين: لا زلنا نتألم!

لايبزج (د ب أ)



قال فيل فودين، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه لا زال يتألم من الهزيمة المفاجئة أمام وولفرهامبتون، ويسعى للعودة إلى الطريق الصحيح، حينما يواجه أرسنال يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، تعرض لهزيمة مفاجئة بالبطولة أمام وولفرهامبتون على ملعب «مولينو»، وهي الهزيمة الأولى له هذا الموسم بالمسابقة.

وجاءت تلك الهزيمة بعدما ودع الفريق كذلك كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على يد نيوكاسل يونايتد، وعاد الفريق لسكة الانتصارات، بعدما فاز على لايبزج الألماني 3-1، في دوري أبطال أوروبا، ويرغب فودين الذي سجل الهدف الأول لفريقه في تلك المباراة في أن يواصل ناديه التحسن في مواجهة أرسنال بملعب الإمارات.

وكان أرسنال أقرب منافسي «السيتي» الموسم الماضي، ويدرك فودين، الدولي الإنجليزي، بأهمية المباراة، خاصة أنها تأتي في بداية الموسم.

وقال فودين «23 عاماً»: نشعر بخيبة الأمل بعد آخر هزيمتين، وكانت مباراة وولفرهامبتون سيئة بالنسبة لنا نوعاً ما، الفرق ليست غبية أنهم يدرسوننا جيداً، ويعرفون ماذا نفعل، أنهم يلعبون بأسلوب دفاعي ويعملون بقوة، ولا توجد مساحة لصنع الفرص». وأضاف: علينا تحمل ذلك، معظم الفرق تلعب أمامنا بنفس الأسلوب، ويجب علينا إيجاد مخرج، وكانت تلك نتيجة مؤسفة، لكننا لا زلنا في صدارة ترتيب الدوري، وفي حال تغلبنا على أرسنال سيكون ذلك جيداً.