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الرياضة

بوكا جونيورز إلى نهائي كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز إلى نهائي كأس ليبرتادوريس
6 أكتوبر 2023 09:54

ساو باولو (أ ف ب)

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بلغ بوكا جونيورز الأرجنتيني نهائي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي 4-2 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وضرب العملاق الأرجنتيني موعداً مع فلومينينسي البرازيلي في النهائي.
وكان بوكا جونيورز افتتح التسجيل عبر مهاجمه الأوروجوياني المخضرم إدنسون كافاني «23»، قبل أن يُطرد ماركوس روخو في الدقيقة 66، الأمر الذي أتاح لبالميراس العودة ومعادلة النتيجة، عبر الأوروجوياني خواكين بيكيريس «73».
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعدما كانت انتهت نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.
وقال سيرخيو روميرو حارس المنتخب الأرجنتيني السابق، بعد أدائه البطولي «عمري 36 عاماً، وأنا في السن الذي أحب فيه الاستمتاع، وبالنسبة لي ركلات الترجيح هي متعة».
ويملك بوكا جونيورز فرصة الظفر باللقب للمرة السابعة، ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبندينتي، فيما يبحث فلومينينسي عن لقبه القاري الأول على الإطلاق.
وكان النادي البرازيلي تأهل إلى النهائي بتغلبه على مواطنه إنترناسيونال 2-1 «3-2 في مجموع المباراتين»، ليضمن العبور إلى النهائي المرتقب الذي سيقام على ملعب «ماراكانا» الشهير في ريو دي جانيرو.
يذكر أن الفائز بكأس ليبرتادوريس سيمثل قارة أميركا الجنوبية في بطولة العالم للأندية المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل.
وسبق لفلومينينسي أن بلغ نهائي ليبرتادوريس مرة واحدة في تاريخه، وكان ذلك عام 2008، عندما خسر أمام ليجا ديبورتيفا أونيفرسيتاريا الإكوادوري بركلات الترجيح.

 

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