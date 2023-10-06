«التانجو» يطلب ميسي رغم المعاناة!



بوينوس أيرس (أ ف ب)

تصدّر النجم ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الأرجنتين بطل العالم التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، رغم غيابه عن فريقه إنتر ميامي الأميركي بداعي الإصابة.

ويستمر غياب ميسي عن فريقه بسبب معاناته من «مشكلة عضلية»، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر.

وتستضيف الأرجنتين باراجواي في 12 أكتوبر الحالي، قبل أن تحلّ ضيفة على بيرو بعد خمسة أيام.

وغاب «البرغوث» عن مباريات إنتر ميامي الثلاث الأخيرة، وهو خامس غياب في آخر ست مباريات، من دون الإفصاح بدقة عن حالته البدنية.

وكان مدرب إنتر ميامي ومدرب الأرجنتين السابق خيراردو «تاتا» مارتينو قال في وقت سابق إنّ ميسي يعاني من «إرهاق عضلي»، ثمّ عاد وأشار إلى آثار من إصابة قديمة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ضمن التصفيات ذاتها أوائل الشهر الماضي.

ومن دون ميسي، اخفق إنتر بالفوز في آخر ثلاث مباريات، فتراجعت آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وعن حالة ميسي، قال مارتينو أخيراً «أعتقد أنه قريب من اللعب مجدداً، قلنا أننا ستقيّم حالته، والأهم أن إصابته أصبحت من الماضي ويقترب من مستواه المثالي».

في المقابل، غاب لاعب بنفيكا البرتغالي أنخل دي ماريا عن التشكيلة بداعي الإصابة.

وتضم القائمة إيميليانو مارتينيس «أستون فيلا الإنجليزي»، فرانكو أرماني «ريفر بلايت»، والتر بينيتيس «آيندهوفن الهولندي» وخوان موسو «أتالانتا الإيطالي»، وللدفاع: خوان فويث «فياريال الإسباني»، نيكولاس أوتامندي «بنفيكا البرتغالي»، ناهويل مولينا «أتلتيكو مدريد»، جونسالو مونتييل «نوتنجهام فورست الإنكليزي»، جيرمان بيسيلا «ريال بيتيس الإسباني»، نيكولاس تاليافيكو «ليون الفرنسي»، كريستيان روميرو «توتنهام الإنجليزي»، لوكاس إيسكيفيل «أتلتيكو بارانينسي البرازيلي»، لوكاس مارتينيس كوارتا «فيورتينا الإيطالي»، ماركو بيليجرينو «ميلان الإيطالي»، ماركوس أكونيا «إشبيلية الإسباني»

وللوسط رودريجو دي بول «أتلتيكو مدريد الإسباني»، لياندرو باريديس «روما الإيطالي»، ألكسيس ماك ليستر «ليفربول الإنجليزي»، إنسو فرنانديس «تشلسي الإنجليزي»، ايسيكيال بالاسيوس «باير ليفركوزن الألماني»، جيدو رودريجيس «ريال بيتيس»، برونو سابيلي «أتلتيكو بارانينسي»، تياجو ألمادا «أتلانتا يونايتد الأميركي»، كارلوس ألكاراس «ساوثهامبتون الإنجليزي»، جيوفاني لو سيلسو «توتنهام الإنجليزي».

- للهجوم: لاوتارو مارتينيز «إنتر الايطالي»، خوليان ألفاريز «مانشستر سيتي الإنجليزي»، نيكولاس جونساليس ولوكاس بلتران «فيورنتينا الإيطالي»، ليونيل ميسي وفاكوندو فارياس «إنتر ميامي الأميركي»، اليخاندرو جارناتشو «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، لوكاس أوكامبوس «إشبيلية»، باولو ديبالا «روما الإيطالي».