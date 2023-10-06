دعوة ليفركوزن إلى «ديربي الراين»



برلين (أ ف ب)

بعدما بات منافساً على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، سيكون باير ليفركوزن مدعواً للاحتفاظ بصدارته، عندما يستضيف كولن وصيف القاع في «ديربي الراين»، ضمن منافسات المرحلة السابعة الأحد، فيما يسعى بايرن ميونيخ الى العودة الى نغمة الانتصارات بمواجهة فرايبورج الثامن.

وفرض ليفركوزن نفسه مرشحاً جاداً لإزاحة العملاق «البافاري» عن لقب «البوندسليجا» الذي أحرزه في المواسم الـ 11 الأخيرة، بعدما انتزع الصدارة منفرداً في المرحلة الماضية، مستفيداً من تعادل الأخير المشوّق أمام لايبزج 2-2.

تأتي عروض الفريق بعد عام واحد من استلام الإسباني تشابي ألونسو زمام القيادة، بعدما كان الفريق يواجه خطر الهبوط بعد فوزه بمباراة واحدة من أصل 8 الموسم الماضي، وخروجه مبكراً من الكأس المحلية.

لكن بعد 12 شهراً، يجد ليفركوزن، الذي لم يحرز قط لقب الدوري في تاريخه، نفسه في صدارة الترتيب بعد فوزه بخمس مباريات من أصل 6، دون أن يهدر النقاط سوى بتعادله أمام البايرن نفسه 2-2.

ويبدو أنّ ألونسو زرع «شخصية الفوز» التي يملكها في صفوف لاعبيه، بعدما سبق أن أحرز لقب الدوري الألماني ثلاث مرات لاعباً لبايرن نفسه «2015، 2016 و2017»، إضافة إلى إحرازه لقب الدوري الإسباني مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين، ناهيك عن لقب كأس العالم مرة وكأس أوروبا مرتين.

لذا، تبدو الآمال مرتفعة جداً في أروقة الفريق الذي لطالما خرّج العديد من النجوم المحليين والأجانب، لمتابعة العروض القوية، في مشهد يعيد إلى الأذهان موسم 2002، عندما وصل الفريق إلى نهائي دوري الأبطال وكأس ألمانيا، إضافة الى تصدره الدوري المحلي قبل جولتين من النهاية، قبل أن ينهي الموسم في مركز الوصافة في المسابقات الثلاث.

وقال ألونسو «لقد حدث الكثير هذا العام، معظمها أشياء جيدة، ولقد كانت تجربة جيدة جداً حتى الآن، لكنني لا أريد أن أنظر إلى الوراء، أريد أن أتطلع إلى الأمام».

وسيكون ليفركوزن في موقف ممتاز للفوز أمام كولن الجريح الذي لم يفز بأي مباراة بعد هذا الموسم وخسر 5 مقابل تعادل واحد.

ورغم البداية القوية لليفركوزن، إلا أنّه لا يزال يواجه منافسة قوية من فرق عدّة في طليعتها شتوتجارت الثاني «15 نقطة» والبايرن الثالث «14» وبوروسيا دورتموند الرابع «14» ولايبزج الخامس «13».