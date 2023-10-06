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الإمارات تشارك في «عربية القوس والسهم»

الإمارات تشارك في «عربية القوس والسهم»
6 أكتوبر 2023 14:06

 
دبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب القوس والسهم في «النسخة 13» من البطولة العربية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، من 12 إلى 17 أكتوبر الحالي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة.
ويتنافس المشاركون ضمن فئتي القوس الأولمبي المحدب والقوس المركب، على مستوى الفرق والفردي والمختلط، وتبلغ الجوائز 150 ألف ريال.
وتقام على هامش البطولة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، واتحاد غرب آسيا، لاستعراض الأجندة المقررة في الفترة المقبلة.
وأكد عبدالرحمن إبراهيم الشدوخي، الأمين العام للاتحاد السعودي واتحاد غرب آسيا، الترحيب بالأشقاء من الدول العربية، للمشاركة في البطولة التي ترسخ استراتيجيات التطور، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وبناء مهاراتهم، خاصة المنتخبات التي انضمت حديثاً إلى هذه الرياضة الأولمبية بموروثها الثقافي.
وأشار الشدوخي إلى أهمية هذه البطولات في رفع تصنيف المنتخبات، وتحقيق الأرقام الشخصية، وصقل الخبرات، بوجود أفضل اللاعبين واللاعبات في المنتخبات العربية.
وأعلن الشدوخي اكتمال جميع التجهيزات للبطولة، واضطلاع اللجان العاملة بالمهام المقررة، لبلوغ أعلى معدلات التميز والنجاح التنظيمي، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد السعودي في استضافة البطولات العربية والدولية.
كما أثنى على دعم الاتحاد العربي للقوس والسهم برئاسة إبراهيم الدوسري، لنجاح البطولة، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات العربية.

الإمارات
السعودية
الرياض
اتحاد القوس والسهم
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