«دبي لأصحاب الهمم» يحتفل بتأهل الـ «العائشتين» لـ «بارالمبية باريس»



دبي (الاتحاد)

احتفل نادي دبي لأصحاب الهمم بفريق الرماية بعد تأهل اللاعبتين عائشة المهيري وعائشة الشامسي لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» ومشاركة فريق رماية المسدس للإعاقة السمعية في أولمبياد الصم بالبرازيل 2022 وهانوفر 2023.

وأشاد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي بفريق الرماية، مؤكداً أنه يسير على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم بـ «روح الفريق الواحد»، ما كان له المرود الإيجابي على وجود البطلتين عائشة المهيري وعائشة الشامسي في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية.

وقال: «هذه النجاحات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة أبطالنا وبطلاتنا».

وأشار العصيمي إلى أن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وفَّر كل الإمكانات لفريق الرماية من أجل أن يحقق طموحاته المطلوبة والوجود في أهم المحافل القارية والدولية، مبيناً أن مثل هذه الإنجازات تعد مجداً للإمارات.

وأكد أحمد الحمادي، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن فريق الرماية بذل جهداً كبيراً خلال مشاركاته في المحافل القارية والدولية، ما يضاعف مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه لتعزيز هذه المكتسبات في المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وأكدت اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي أن تأهلهما للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية ثمرة دعم القيادة الرشيدة، والاهتمام الذي ظل يوليه مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم لفريق الرماية من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات طموحاتهم على الصعد كافة.

من جانبه، قال المدرب محمد حسين إن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل رسم صورة طيبة عن الرماية في جميع المحافل، متطلعاً لأن يحققوا المراد في «بارالمبية باريس».