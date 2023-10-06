من يعوّض غياب «ليفا»؟



مدريد (أ ف ب)

بعدما حققا انتصارين مهمين في دوري أبطال أوروبا، يعود ريال مدريد المتصدّر وملاحقه حامل اللقب برشلونة إلى التنافس محلياً، عندما يواجهان أوساسونا وغرناطة توالياً، السبت والأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

قلب «لوس بلانكوس» الطاولة على مضيفه نابولي الإيطالي في المسابقة القاريّة الأم، عندما عاد بفوز مهم 3-2، ليضمن صدارة مجموعته الثالثة، وينافس مرتاحاً للحفاظ على قمته المحلية «21 نقطة في المركز الأول».

وقد تكون الفرصة مؤاتية جداً لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتعزيز تفوّقهم، إذ يستضيف ريال مدريد «السبت» أوساسونا صاحب المركز التاسع برصيد 10 نقاط،

تاريخياً، واجه ريال مدريد منافسه في الدوري 82 مرة، وفاز في 50 مباراة مقابل 13 خسارة و19 تعادلاً.

في تلك المباريات كان ريال غزيراً بالتسجيل مع 176 هدفاً، فيما تلقت شباكه 78 هدفاً، وأفضليته أنه لم يخسر أمام أوساسونا في «الليجا» منذ 2011.

رغم ذلك، يبقى التخوّف الذي يثيره النادي الملكي باللعب من دون مهاجم صريح، معتمداً في الغالب، رغم وجود خوسيلو في دكة الاحتياط، على لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام الذي يتصّدر حالياً قائمة هدافي الدوري مع ستة أهداف.

كما تأتي هذه المباراة، في ظل عودة إشكالية الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الواجهة، بعد استجوابه من قبل قاضٍ إسباني حيال الإهانات العنصرية التي تعرّض لها خلال خسارة فريقه أمام فالنسيا 0-1 في 21 مايو الماضي.

ولكن كل ذلك لا يعني أن برشلونة الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، لن يكون متربّصاً لأي زلّة من غريمه، للانقضاض على الصدارة مجدداً عندما يحلّ ضيفاً على غرناطة الأحد.

لن تكون هذه المواجهة سهلة للكاتالونيين، خصوصاً أنهم عجزوا عن التفوّق على النادي الأندلسي في المواجهات الثلاث الأخيرة في الدوري، مع خسارة وتعادلين.

ويخوض «البلاوجرانا» غمار هذه المواجهة غير مكتمل الصفوف، ذلك أنه أصلاً يفتقد للثلاثي بيدري والهولندي فرنكي دي يونج والبرازيلي رافينيا، قبل أن يتلقى ضربة قاسية بإصابة مهاجمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها برشلونة على بورتو البرتغالي 1-0 بدوري الأبطال الأربعاء.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى إمكانية غياب البولندي لمدة شهر، ما يعني عدم مشاركته في «الكلاسيكو» المرتقب في 28 أكتوبر الحالي.

وبالتالي، وبحسب التقارير، فإن المدرب تشافي هيرنانديز الذي خاض أمام بورتو مباراته المئة مع برشلونة، قد يلجأ إلى أكاديمية «لا ماسيا» للاستعانة ببعض المهاجمين، لتعويض غياب ليفاندوفسكي.

وراء الغريمين، يقبع نادي جيرونا مفاجأة الموسم الحالي، ثالثاً، منتظراً إمكانية استعادة زخمه بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد، عندما يحلّ ضيفاً على قادش.

لكن الأنظار في هذا الجزء من جدول الترتيب، ستكون متجهة إلى ريال سوسيداد الذي يزحف بصمت وثبات إلى المراكز المتقدّمة.

يعتمد النادي الذي يحتلّ حالياً المركز الرابع، على جناحه الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو «22 عاماً» الذي يتألق مسجلاً أربعة أهداف في آخر أربع مباريات له مع الفريق الباسكي في الدوري.

وبالتالي، فهو ورقة رابحة للمدرب إيمانول ألجواسيل في رحلته إلى أرض أتلتيكو مدريد الرابع، إلى جانب برايس مينديز وميكيل أويارسابال وميكيل ميرينو.

وفي حال انتصاره الأحد على «روخيبلانكوس»، قد يقفز سوسيداد إلى المركز الرابع، وهو المركز الذي أنهى فيه الموسم الماضي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث حقق فوزاً مهماً على سالزبورج النمساوي.

لكن أتلتيكو ليس خصماً سهل المنال، إذ يقدم أداء كبيراً خصوصاً منذ فوزه بالديربي على ريال، ثم الانتصارين الرائعين على قادش بالدوري، وفينورد الهولندي في دوري الأبطال.