«البرتقالي» يدشن عصر «المدرسة الرومانية»



رضا سليم (دبي)



تترقب جماهير عجمان «البداية الجديدة» لفريقها، عندما يلتقي الوصل يوم السبت في «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تغيير الجهاز الفني، ورحيل البرازيلي كايو زاناردي، وتولي الروماني دانيال إيسايلا المهمة بدلاً منه، وهي أول مباراة للمدرب الجديد، ورغم أن المواجهات السابقة بين الفريقين وعددها 22 مباراة في عصر الاحتراف، مالت خلالها الكفة لمصلحة «الإمبراطور»، بالفوز في 11 مرة مقابل 7 مرات لـ «البرتقالي»، والتعادل في 4 مباريات.

وتختلف المواجهة هذه المرة لأن المدرب الجديد لعجمان ليس غريباً على «دورينا»، ويدرك الأوراق الرابحة في الوصل، وسبق أن درب بني ياس لمدة 3 مواسم، ويلعب دائماً على مفاتيح اللعب أمام المنافس، وقاد «السماوي» إلى الفوز على الوصل 4-1 في موسم 2020-2021، بل إن المواجهة بمثابة استعادة الذكريات لإيسايلا، وأيضاً تختلف بسبب ظروف الفريقين، حيث لم يحصد عجمان أي فوز حتى الآن في الجولات الأربع الماضية، ويتراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد «نقطة»، وهو ما يمثل الضغط الكبير على المدرب واللاعبين.

وتدرك إدارة عجمان المهمة الصعبة للمدرب، في بداية مشواره مع الفريق، لأن الوصل يعيش مرحلة انتعاش بالفوز المتتالي، بصرف النظر عن التعادل الأخير أمام خورفكان في الثواني الأخيرة، إلا أنه تفوق في أول 3 مباريات، والفريق يملك حلولاً كثيرة وأوراقاً هجومية تمثل عبئاً على دفاع «البرتقالي» الذي يعاني من الغيابات، بالإضافة إلى أن مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، غاضب من التعادل الأخير، ويريد العودة إلى طريق الانتصارات مجدداً.

وتقف إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن، وأعضاء مجلس الإدارة، خلف الجهاز الفني الجديد، خاصة أنها المرة الأولى التي يلجأ فيها عجمان إلى استبدال مدربه في بداية الموسم، بالإضافة إلى أنه النادي الأكثر استقراراً على مستوى تغيير المدربين، كما طالبت إدارة النادي جماهير «البرتقالي» بحجز مقعدها في مدرجات استاد زعبيل، من أجل مساندة الفريق، وتجاوز هذه المرحلة بالفوز الأول، قبل التوقف الطويل للدوري.