«النسخة 12» لدوري القفز تنطلق من «الشارقة للفروسية»



الشارقة (الاتحاد)

يفتتح نادي الشارقة للفروسية «النسخة 12»، لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز السبت، إيذاناً بانطلاقة فعاليات برنامج منافسات وبطولات قفز الحواجز في الموسم الجديد، والذي يتضمن 11 منافسة أسبوعية، يستضيفها 6 من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، هي الشارقة للفروسية، أبوظبي للفروسية، مركز الإمارات للفروسية، أكاديمية بوذيب للفروسية، العين للفروسية والرماية والجولف، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، برعاية لونجين، راعية الدوري، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، كما يتضمن موسم القفز 20 بطولة دولية من جميع التصنيفات، وتنظمها أندية الفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق.

تشتمل منافسات الأسبوع الأول على 10 منافسات، بمجموع جوائز يبلغ 170 ألف درهم، وتقام السبت والأحد، وتجري 8 منها على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، ومنافستان على الميدان الخارجي، ومن المتوقع أن تأتي تصاميم مساراتها، بما يناسب بداية عودة الفرسان والخيول إلى ميادين القفز في الموسم الجديد، مع تدرج في ارتفاعات الحواجز حسب مستوى الفئات، وتبدأ من الارتفاع 80 سم للفرسان من فئة الأشبال، وحتى الارتفاع 140 سم لفرسان المستوى الأول، وبمواصفات جاء معظمها من المرحلتين الخاصة، واثنتان من الجولة الواحدة، ومنافسة واحدة بمواصفات الجولة مع تمايز «140 سم»، خصصت لمشاركة فرسان المستوى الأول في ثاني أيام المنافسات.

يمثل حسام زميت، اتحاد الفروسية في أولى منافسات القفز بالموسم، ويترأس لجنة التحكيم الدولي يوسف المحمودي بمعاونة ثلاثة محكمين، ومسارات المنافسات يصممها الدولي عباس مهاجر بمساعدة علي الدليمي، والميادين يشرف عليها عبد الرؤوف محمد بمعاونة ثلاثة مشرفين.

يذكر أن ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، استضاف 10 منافسات نصف شهرية خلال فصل الصيف، بواقع خمسة أشواط في كل لقاء، ما يعني تنظيم 50 شوطاً خلال موسم الصيف بالشارقة، وبلغ عدد المشاركين في كل منها حوالي 300 فارس وفارسة من مختلف الفئات، ما يسهم إيجاباً في حراك وجاهزية الفرسان والخيول لمنافسات الموسم الجديد، وهو ما نتوقع قراءته بإيجابية من خلال نتائجهم فيها.