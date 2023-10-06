ورشة المحترفين تستعرض مشاريع التطوير



أبوظبي (الاتحاد)



عقدت رابطة المحترفين، ورشة المديرين الرياضيين للأندية المحترفة، وحضرها، جاريث جون مدير التطوير الفني بالرابطة، وخبراء من اتحاد كرة القدم، والمديرون الرياضيون بالأندية المحترفة، وممثلون عن الرابطة.

وتم خلال الورشة استعراض كافة المشاريع الفنية التطويرية، حيث تأتي الورشة للتأكيد على أهمية المدير الرياضي في رسم وتطوير الاستراتيجية الرياضية الخاصة بالنادي، ووضع الخطط التطويرية من الناحية الفنية، لتحقيق المستهدفات، ضمن الرؤية المؤسسة الشاملة للنادي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

والجدير بالذكر أن الرابطة تهدف إلى تطوير كوادر أندية المحترفين، ضمن جهودها للارتقاء بكافة عناصر لعبة كرة القدم، والسعي لتطويرها وفق خطتها الاستراتيجية 2020-2030، من خلال استقدام استشاريين روّاد في صناعة كرة القدم العالمية.