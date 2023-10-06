ديل بييرو يزور أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



زار أليساندرو ديل بييرو، أسطورة كرة القدم، وسفير رابطة الدوري الإيطالي الممتاز أبوظبي، للمساهمة في تعزيز العلاقات بين رابطة الدوري الإيطالي، والجيل القادم من المشجعين، وتعزيز التعاون البنّاء والمبتكر، في المجال الرياضي وخارجه.

وتشمل الزيارة العمل على إطلاق تعاون جديد مع رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة «NBA»، حيث يحضر ديل بييرو مباريات «NBA» أبوظبي في الملعب برفقة أسطورة كرة السلة الأميركية كريم عبد الجبار في أول حدث عالمي يجتمع فيه اللاعبان الكبيران.

ويسهم التعاون بين رابطة الدوري الإيطالي الممتاز ورابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، في تمكين الاتحادين الرياضيين من الوصول إلى المزيد من الجماهير، والتفاعل معهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم.

كما يسهم التعاون في تعزيز الإقبال على رياضتي كرة القدم والسلة بين محبي الرياضة، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم، من خلال مشاركة المحتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورابطة الدوري الأميركي للسلة، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزار ديل بييرو مكاتب رابطة الدوري الإيطالي في جزيرة ياس للمرة الأولى، وهي جزء من زيارته لأبوظبي، حيث التقى بمندوبي رابطة الدوري الأميركي للمحترفين، وغيرهم من المسؤولين، بمن فيهم لورنزو فانارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ووكالة التجارة الإيطالية. وتأتي الزيارة بعد إطلاق حملة «Serie A Made in Italy»، وهي مبادرة اتصالات عالمية تروج للمنتجات الثقافية الإيطالية لأكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مشاركة أندية الدوري الإيطالي واللاعبين البارزين في كرة القدم الإيطالية.

وتحدث ديل بييرو عن زيارته إلى أبوظبي ومكاتب الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: تسعدني زيارة منطقة الشرق الأوسط، وكانت الزيارة متميزة للغاية، حيث لم تقتصر على المساهمة في إطلاق التعاون مع رابطة الدوري الأميركي للسلة، ولقاء اللاعبين الكبار، بل تمكنتُ من زيارة مكاتب الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى منذ افتتاحها، كما اطلعتُ بشكل مباشر على الاستثمارات المهمة في الشرق الأوسط والمبادرات المحلية التي ننفذها، والتي تسهم في رعاية مواهب كرة القدم وتنميتها في المنطقة وخارجها.

وقال ميكيل تشيكاريزي، مدير التسويق والشؤون التجارية في رابطة الدوري الإيطالي: يسرنا أن نتواجد في مكتب الدوري الإيطالي في أبوظبي، مع سفير الدوري الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، وتعشق الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرة القدم الإيطالية، ومن أجل تحفيز شغف الجمهور الأصغر سناً، نرحب دائماً بالتسويق المتبادل مع المؤسسات الرياضية الفريدة والعالمية مثل الدوري الأميركي لسلة للمحترفين، ونفخر برؤية أساطير، مثل ديل بييرو وكريم عبد الجبار اللذين يمثلان الدوري الإيطالي والدوري الأميركي لسلة للمحترفين، حيث يسلط ذلك الضوء على المكانة العالمية والمميزة للرياضة، ويساعد أيضاً في تعزيز الوعي والترابط بين الأجيال المختلفة في منطقة فريدة مثل أبوظبي.

من جانبه قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة الدوري الإيطالي الممتاز: تعتبر زيارة سفيرنا وأسطورة الدوري الإيطالي ديل بييرو مؤشراً على أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستقبل الدوري الإيطالي وخطط النمو، وكان هدفنا عندما افتتحنا مكاتبنا في المنطقة في يونيو، التواصل مع الجيل القادم من المشجعين من خلال المحتوى والتعاون الثقافي، وفي الوقت الحالي، ننتقل إلى مرحلة العمل لتحقيق هذا الهدف، من خلال الشراكة مع رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين وزيارة لاعبينا الكبار الذين يحرصون على التواصل مع المشجعين في المنطقة ممن يشاركوهم الشغف بلعبة كرة القدم.

يُذكر أن رابطة الدوري الإيطالي الممتاز افتتحت مكتبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي في يونيو من العام الحالي، في حفل رسمي شهد إطلاق الرؤية والخطط الاستراتيجية للعلامة التجارية في المنطقة، ويعتبر هذا الحدث أكبر توسع على المستوى الدولي لرابطة الدوري الإيطالي - والمكتب الدولي الثاني للدوري الإيطالي بعد الولايات المتحدة - والذي يهدف إلى تعزيز التفاعل مع محبي الدوري الإيطالي والشباب في الشرق الأوسط ورعاية المواهب المحلية.